ОБНОВЕНА

Тръмп заведе дело за клевета срещу "Ню Йорк Таймс" и издателство "Пенгуин Рандъм Хаус" за 15 млрд. долара

Симеон Томов
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: АП/Alex Brandon
Ню Йорк,  
16.09.2025 23:27
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заведе дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник "Ню Йорк Таймс", четирима от неговите журналисти и британско-американския мултинационален издателски конгломерат "Пенгуин Рандъм Хаус" (Penguin Random House), като твърди, че е бил оклеветен и очернен, както и че статии и публикувана от издателството книга са увредили репутацията му, предаде Ройтерс, позовавайки се на документ, подаден в съд в щата Флорида. 

Тръмп преследва по съдебен ред големи медийни компании, включително "Уолстрийт джърнъл" и "Парамаунт", през втория си президентски мандат за това, което самият той описва като невярна или подвеждаща информация, и иска от тях милиарди долари обезщетение, отбелязва Ройтерс. 

"Днес имам голямата чест да заведа дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник "Ню Йорк Таймс"", заяви по-рано днес Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл". Делото ще бъде заведено във Флорида, съобщи Тръмп, без да дава повече подробности по случая. ""Ню Йорк Таймс" твърде дълго е имал правото да лъже, клевети и дискредитира мен, но това приключва СЕГА", написа президентът на САЩ. 

"Този съдебен процес е неоснователен. Той не съдържа никакви легитимни правни претенции, а представлява опит да се потисне и възпрепятства независимата журналистика", заяви говорител на "Ню Йорк Таймс". "Вестник "Ню Йорк Таймс" няма да се поддаде на тактиките на сплашване. Ние ще продължим да търсим истината без страх и пристрастия и да защитаваме правото на журналистите, гарантирано от Първата поправка, да задават въпроси от името на американския народ", подчерта той. 

От своя страна "Пенгуин Рандъм Хаус" също заяви, че делото за клевета и обида, заведено от Тръмп, е неоснователно и подчерта, че подкрепя своите автори. "Това е неоснователно дело", заяви говорител на издателството. ""Пенгуин Рандъм Хаус" подкрепя книгата и авторите ѝ и ще продължи да отстоява ценностите на Първата поправка, които са фундаментални за нашата роля като издател на книги", заяви той. 

В исковата молба се цитират редица статии на вестник "Ню Йорк Таймс", една от които е редакционна статия преди президентските избори през 2024 г., в която се посочва, че Тръмп не е подходящ за президентския пост, както и книга, публикувана през 2024 г. от издателство "Пенгуин Рандъм Хаус" (Penguin Random House), озаглавена "Загубенякът с късмет: Как Доналд Тръмп пропиля богатството на баща си и създаде илюзията за успех" ("Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success"), отбелязва Ройтерс. 

По-рано тази година Тръмп заведе дело срещу вестник "Уолстрийт джърнъл" и неговите собственици, включително медийния магнат Рупърт Мърдок, за най-малко 10 милиарда долара заради публикация във вестника, в която се предполага, че името му фигурира в поздравителна картичка за рождения ден на Джефри Епстийн от 2003 г., която съдържала предполагаема рисунка със сексуален характер и препратка към тайни, които двамата имали. 

През юли "Парамаунт", компанията, която притежава Си Би Ес (CBS), се съгласи да уреди съдебно дело, заведено от Тръмп, в което се твърди, че новинарската програма на Си Би Ес "60 минути" е подправила излъчено по телевизията през октомври интервю с бившата вицепрезидентка на САЩ Камала Харис, която бе и кандидат на Демократическата партия за президентския пост. 

В подадения иск адвокатите на Тръмп заявяват, че вестник "Ню Йорк Таймс" е нанесъл вреда на бизнеса и личната репутация на Тръмп, като по този начин е причинил огромни икономически щети на марката му и значителни щети на бъдещите му финансови перспективи. 

"Нанасянето на вреда върху стойността на акциите на "Trump Media and Technology Group" (TMTG) е един от примерите за това как клеветите на ответниците са нанесли вреда на президента Тръмп", уточниха адвокатите му, позовавайки се на "внезапния спад в цената на акциите". Акциите на TMTG са под натиск през последните медици, подхранено от опасения за края на т. нар. период на блокиране, свързан с дебюта на компанията на фондовата борса през март. 

 

 

 

 

 

/НС/

