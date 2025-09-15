Западноафриканците, депортирани от САЩ в Гана, са били прехвърлени в родните си страни

Група от 14 граждани на държави Западна Африка, депортирани от САЩ в Гана, са били прехвърлени в родните си страни Нигерия и Гамбия, съобщи днес говорител на ганайското правителство, цитиран от Асошиейтед прес.

Властите в Гана защитиха приемането на депортираните лица на хуманитарни основания. Депортираните лица, сред които 13 нигерийци и един гражданин на Гамбия, "вече са заминали за родните си страни“, заяви Феликс Квакие Офосу, министърът на правителствените комуникации.

На пресконференция в столицата Акра ганайският външен министър Самуел Окудзето Абкава отхвърли критиките, че решението е подкрепа за миграционната политика на американския президент Доналд Тръмп, като заяви, че Гана е приела депортираните от трети страни "изцяло на хуманитарни основания".

Федерален съдия в САЩ нареди на американското правителство да предостави в събота вечер подробна информация за това как се опитва да гарантира, че Гана няма да изпрати имигрантите другаде в нарушение на вътрешни американски съдебни разпореждания. Споразуменията на администрацията с т. нар. трети страни като Гана са част от мащабна кампания срещу имиграцията, целяща депортирането на милиони хора, които живеят незаконно в САЩ, отбелязва АП.

В съдебен иск, заведен от името на някои от мигрантите, се твърди, че те са били държани "с качулки" в продължение на 16 часа по време на полета до Гана и задържани при "мизерни условия" в продължение на дни след пристигането си там. Не е ясно кога тези хора са били депортирани в Гана, но новината бе съобщена за първи път от ганайското правителство в сряда.

Опозицията и активистите в Гана критикуваха решението да се приемат депортирани лица от трети страни като противоречащо на закона.

Никой от 14-те депортирани не е родом от Гана, а петте човека от Западна Африка, които са завели делото, не са имали връзки с страната и не са я посочили като потенциална страна за депортиране, според жалбата.

Адвокати и активисти заявиха, че администрацията на Тръмп, изглежда, отправя такива искания за депортиране към страните, които са най-засегнати от неговата политика в областта на търговията, миграцията и помощите, отбелязва АП.