Черно море надделя при домакинството си на Добруджа в Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от осмия кръг в Първа лига:
Черно море (Варна) - Добруджа 1919 (Добрич) 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Селсо Сидни 45, 2:0 Асен Чандъров 90+3 дузпа
червен картон: 41 Антон Иванов (Добруджа)
ЦСКА 1948 (Сф) - Славия 3:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Елиас Франко 16, 1:1 Кристиян Стоянов 32, 2:1 Елиас Франко 64, 3:1 Атанас Илиев 77
от неделя:
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград) 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Каталин Иту 6, 1:1 Петър Станич 90+4
Червен картон: Ивайло Иванов (Локомотив Пловдив) - 44-а минута
Локомотив (София) - Левски 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Евертон Бала 41, 1:1 Диего Рапосо 57, 1:2 Марин Петков 90+6
от събота:
Спартак (Варна) - Арда (Кърджали) 3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Даниел Иванов 40, 2:0 Фернандо Коуто 71, 3:0 Даниел Халачев 90+5
ЦСКА (София) - Септември (Сф) 3:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Лумбард Делова 12, 1:1 Бертран Фурие 84,
2:1 Петко Панайотов 90+5, 3:1 Мохамед Брахими 90+8
от петък:
Берое (Стара Загора) - Ботев (Враца) 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 71, 2:0 Кайо Лопес 85
Ботев (Пловдив) - Монтана 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Филип Ежике 72
временно класиране: 1. Левски 7 6 1 0 15:3 19 точки 2. Лудогорец 7 5 2 0 14:3 17 3. ЦСКА 1948 8 5 1 2 12:8 16 4. Локомотив Пловдив 8 4 4 0 9:5 16 5. Черно море 8 4 3 1 13:5 15 6. Монтана 8 3 2 3 6:11 11 7. Локомотив София 8 2 4 2 7:5 10 8. Ботев Враца 8 2 4 2 6:6 10 9. Берое 7 2 3 2 9:11 9 10. ЦСКА 7 1 4 2 7:7 7 11. Спартак Варна 8 1 4 3 8:9 7 12. Арда Кърджали 7 1 3 3 8:9 6 13. Добруджа 8 2 0 6 6:12 6 14. Септември София 8 2 0 6 8:18 6 15. Славия 8 1 2 5 9:16 5 16. Ботев Пловдив 7 1 1 5 5:13 4
