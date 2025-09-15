Подробно търсене

Черно море надделя при домакинството си на Добруджа в Първа лига

снимка: Красимир Кръстев/БТА (БТ)
Варна,  
15.09.2025 22:23
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от осмия кръг в Първа лига:

Черно море (Варна) - Добруджа 1919 (Добрич)  2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Селсо Сидни 45, 2:0 Асен Чандъров 90+3 дузпа
червен картон: 41 Антон Иванов (Добруджа)

ЦСКА 1948 (Сф) - Славия   3:1 (1:1)  
голмайстори: 1:0 Елиас Франко 16, 1:1 Кристиян Стоянов 32, 2:1 Елиас Франко 64, 3:1 Атанас Илиев 77

от неделя:
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград)   1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Каталин Иту 6, 1:1 Петър Станич 90+4
Червен картон: Ивайло Иванов (Локомотив Пловдив) - 44-а минута

Локомотив (София) - Левски  1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Евертон Бала 41, 1:1 Диего Рапосо 57, 1:2 Марин Петков 90+6

от събота:
Спартак (Варна) - Арда (Кърджали)       3:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Даниел Иванов 40, 2:0 Фернандо Коуто 71, 3:0 Даниел Халачев 90+5

ЦСКА (София) - Септември (Сф)        3:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Лумбард Делова 12, 1:1 Бертран Фурие 84, 
2:1 Петко Панайотов 90+5, 3:1 Мохамед Брахими 90+8

от петък:
Берое (Стара Загора) - Ботев (Враца)    2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Алберто Салидо 71, 2:0 Кайо Лопес 85

Ботев (Пловдив) - Монтана               0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Филип Ежике 72

  временно класиране:
 1. Левски              7   6  1  0  15:3   19 точки 
 2. Лудогорец           7   5  2  0  14:3   17   
 3. ЦСКА 1948           8   5  1  2  12:8   16
 4. Локомотив Пловдив   8   4  4  0   9:5   16 
 5. Черно море          8   4  3  1  13:5   15 
 6. Монтана             8   3  2  3   6:11  11
 7. Локомотив София     8   2  4  2   7:5   10
 8. Ботев Враца         8   2  4  2   6:6   10
 9. Берое               7   2  3  2   9:11   9
10. ЦСКА                7   1  4  2   7:7    7
11. Спартак Варна       8   1  4  3   8:9    7
12. Арда Кърджали       7   1  3  3   8:9    6
13. Добруджа            8   2  0  6   6:12   6 
14. Септември София     8   2  0  6   8:18   6
15. Славия              8   1  2  5   9:16   5
16. Ботев Пловдив       7   1  1  5   5:13   4

