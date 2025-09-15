Черно море надделя при домакинството си на Добруджа в Първа лига

Черно море победи Добруджа с 2:0 в последната среща от 8-ия кръг на Първа лига и нанесе четвърта поредна загуба на добричкия тим. Гостите завършиха срещата с 10 души, след като в 41-ата минута Антон Иванов получи директен червен картон за грубо нарушение срещу Николай Златев