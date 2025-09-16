Треньорът на Добруджа Атанас Атанасов е доволен от отбора, утре в тима пристига португалски футболист

Изказване на треньора на Добруджа Атанас Атанасов след срещата от 8-ия кръг на efbet Лигата между Черно море и тима от Добрич, завършила 2:0 за домакините.

Атанас Атанасов (треньор на Добруджа) – „При всички положения стана двуостър мач, в който ние, докато бяхме с числено равенство, стояхме добре, даже имахме две стопроцентови ситуации, в които, ако реализираме, ще отиде в друга посока мачът. Но вече като останахме с 10 човека получихме разколебаване и направихме много детинска грешка при попадението на Черно море в края на първото полувреме.

Вече през второто полувреме с 10 човека мисля, че стояхме доста добре, равностойно. Имахме и ситуации, с които можехме да се върнем в мача, но в крайна сметка аз не мога да коря играчите. Те от първата до последната минута се вложиха максимално и мисля, че показаха дух, лице, сносен отбор. Но в крайна сметка на нас ни трябват точки и ще си ги търсим в другите мачове. Антон Иванов няма право на такова влизане при червения картон. Целият отбор е зад линията на топката, на тъча, детинска грешка или детинска реакция от голямото желание.

Но преди да се случи това нещо имаше, според мен, нарушение за нас, без да се оправдавам, което не се отсъди и после стана ситуацията за червения картон. Не съм го гледал, не мога да го коментирам, но след като са го преценили, има ВАР, значи е заслужен червения картон. И дузпата не мога да коментирам в последната минута на продължението. Там не е фатално, но картонът… С 10 човека срещу Черно море не е много приятно да играеш.

Важни са точките, ние имаме шест спечелени. Аз казвам, че ние сме минус три точки от домакинския мач с Ботев Враца. Оттам-нататък на чужд терен ние играем като равен с равен с всеки отбор. Къде късметът, къде неуменията, къде грешките, като визирам и себе си, и играчите… Но отборът, според мен, играе приятно, което обаче не носи резултат.

Резултатите са негативни. Ако продължаваме да играем в такъв стил наистина ще дойдат и резултатите, сигурен съм, че тези играчи имат потенциал и с новите попълнения. Аз съм доволен от играчите.

Тунизиецът Монтасар Трики ще се забави около 20-тина дни докато му станат документите, докато Диого Мадалено ще бъде готов още за следващия мач. Чакаме още един интересен играч, който е с доста високо ниво. Той пристига утре, няма да споменавам име. Нека да подпише договор. Мисля, че ще вдигне класата още повече. Играчът е чужденец, португалец, идва от шампиона на Полша, вътрешен халф и десен краен защитник може да играе.“