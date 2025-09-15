Черно море победи Добруджа, гостите завършиха срещата с 10 души

Среща от 8-ия кръг на efbet Лигата:

Черно море - Добруджа - 2:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Селсо Сидни (45-ата мин), 2:0 Асен Чандъров (90+3 мин) от дузпа;

Стадион "Тича", Варна;

Зрители - 2000;

Съдия - Димитър Димитров;

жълти картони: Георги Лазаров (Черно море); Малик Фал (Добруджа);

директен червен картон Антон Иванов от Добруджа в 41-ата минута;

състави:

Черно море - Пламен Илиев, Живко Атанасов, Влатко Дробаров, Асен Дончев, Цветомир Панов, Васил Панайотов, Давид Телеш (68-ма мин. Асен Чандъров), Жоао Педро (79-ата мин. Уеслен Жуниор), Николай Златев (90+3 мин. Даниел Мартин), Селсо Сидни (79-ата мин. Густаво Франса), Георги Лазаров (68-ма мин. Фелипе Кардозо);

Добруджа - Галин Григоров, Джонатан Уртадо, Димитър Пиргов (60-ата мин. Айкут Рамадан), Венцислав Керчев, Матеус Леони, Малик Фал (72-ра мин. Алмин Куртович), Антон Иванов, Лукас Кардозо, Милчо Ангелов (46-ата мин. Богдан Костов), Ди Матео Ловрик, Ивайло Михайлов (72-ра мин. Аарон Апия);

Черно море победи Добруджа с 2:0 в последната среща от 8-ия кръг на Първа лига и нанесе четвърта поредна загуба на добричкия тим. Гостите завършиха срещата с 10 души, след като в 41-ата минута Антон Иванов получи директен червен картон за грубо нарушение срещу Николай Златев. С успеха си Черно море остава на петото място във временното класиране с 15 точки, докато Добруджа е с 6 точки в актива си.

Първата възможност в срещата бе за домакините в 9-ата минута, когато след центриране от корнер Живко Атанасов засече топката с глава, но вратарят Галин Григоров улови. В 32-ата минута гостите на два пъти пропуснаха да открият резултата. Първо Ивайло Михайлов стреля от границата на наказателното поле, но вратарят Пламен Илиев успя да спаси, последва добавка от Милчо Ангелов отдясно от няколко метра, но стражът на домакините отново показа класа и отрази удара.

В 37-ата минута Селсо Сидни направи самостоятелен пробив и стреля от около 20 метра, но вратарят на гостите Галин Григоров улови топката. Добруджа остана с 10 души на терена в 41-ата минута. Първоначално съдията вдигна жълт картон на Антон Иванов за грубо нарушение срещу Николай Златев, но след проверка със системата ВАР реферът вдигна директен червен картон на футболиста на добричкия тим. Черно море откри резултата в 45-ата минута. Васил Панайотов центрира остро отдясно почти от аутлинията, а Селсо Сидни изпревари играч на гостите и засече топката във вратата за 1:0.

В 51-ата минута Лукас Кардозо от Добруджа стреля по диагонал отляво, извън наказателното поле, но вратарят Пламен Илиев улови топката. В 54-ата минута Николай Златев бе изведен от Васил Панайотов в отлична позиция вдясно в наказателното поле да гостите и стреля по диагонал, но топката премина встрани от вратата. Николай Златев центрира отдясно в наказателното поле на гостите в 60-ата минута, а Георги Лазаров засече топката с глава, но ударът му беше неточен.

В първата минута на добавеното време съдията отсъди дузпа за Черно море за нарушение срещу Густаво Франса, а Асен Чандъров реализира за 2:0 с точно изпълнение в 90+3 минута.