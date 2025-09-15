"Доволни сме, че след два негативни резултата успяхме да спечелим", каза след победата над Добруджа треньорът на Черно море Илиан Илиев

Изказване на треньора на Черно море Илиан Илиев след срещата от 8-ия кръг на efbet Лигата между варненския тим и Добруджа, завършила 2:0 за домакините.

Илиан Илиев (треньор на Черно море) – „Да, познаваме се добре. Видяхме състава на Добруджа, играха с петима в защита, което предразполагаше да се затвори. Доволен съм от отбора, че имаше търпението първото полувреме да си чака моментите и реакцията ни да не оставяме контраатаки беше почти добра. Така че от това нещо сме доволни, доволни сме, че след тези два негативни резултата успяхме да победим и се надявам да имаме повече спокойствие в следващите мачове.

Естествено, че червеният картон ни даде някакво предимство, но по стар наш обичай с течението на времето, ако не може да вкараме втори гол, започва тази несигурност дали да отиваме напред, дали да вардим, което можеше да ни изиграе лоша шега както в други мачове. Но се радвам, че вкарахме втори гол и затворихме мача.

Стана регионално дерби, мисля, че като атмосфера беше добре. Благодарни сме за подкрепата на нашата публика, въпреки че е делничен ден и късния час. Видяхте, че имаше хора и от Добрич, така че можем да кажем, че стана регионално дерби и се радвам, че излязохме ние победители.

Трябва да подобряваме контрола на топката, особено когато имаш и човек повече. Мисля, че там ни липсваше този контрол на топката, особено при сгъстена защита.“