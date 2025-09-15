Главнокомандващият въоръжените сили на Украйна уволни двама висши офицери след териториални загуби, съобщават украинските медии

Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал-полковник Олександър Сирски е уволнил двама висши офицери, след като армията на Киев загуби територии в райони под тяхно командване, съобщиха днес в. "Украинска правда" и агенция Интерфакс Украйна, цитирани от Ройтерс.

Сирски е наредил уволнението на двамата висши офицери, отговарящи за 17-и и 20-и армейски корпус през последните две седмици, съобщават двете украински медии, които се позовават на официални военни представители.

Според в. "Украинска правда" 17-и армейски корпус, командван от Володимир Силенко, е разположен в Запорожка област, където украинската армия загуби най-малко едно населено място на брега на река Днепър.

Командваният от Максим Китугин 20-и армейски корпус е базиран на административната граница между източната Донецка област и централната част на Днепропетровска област, където руските сили обявиха поредица от успехи на фронта, превземайки редица селища.

Интерфакс Украйна допълва, че двамата висши офицери са били преместени на друга длъжност.