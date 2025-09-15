Подробно търсене

Главнокомандващият въоръжените сили на Украйна уволни двама висши офицери след териториални загуби, съобщават украинските медии

Светослав Танчев
Главнокомандващият въоръжените сили на Украйна уволни двама висши офицери след териториални загуби, съобщават украинските медии
Главнокомандващият въоръжените сили на Украйна уволни двама висши офицери след териториални загуби, съобщават украинските медии
Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал-полковник Олександър Сирски. Снимка: Пресслужба на канцеларията на президента на Украйна чрез АП
Киев,  
15.09.2025 22:08
 (БТА)

Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал-полковник Олександър Сирски е уволнил двама висши офицери, след като армията на Киев загуби територии в райони под тяхно командване, съобщиха днес в. "Украинска правда" и агенция Интерфакс Украйна, цитирани от Ройтерс.

Сирски е наредил уволнението на двамата висши офицери, отговарящи за 17-и и 20-и армейски корпус през последните две седмици, съобщават двете украински медии, които се позовават на официални военни представители.

Според в. "Украинска правда" 17-и армейски корпус, командван от Володимир Силенко, е разположен в Запорожка област, където украинската армия загуби най-малко едно населено място на брега на река Днепър.

Командваният от Максим Китугин 20-и армейски корпус е базиран на административната граница между източната Донецка област и централната част на Днепропетровска област, където руските сили обявиха поредица от успехи на фронта, превземайки редица селища.

Интерфакс Украйна допълва, че двамата висши офицери са били преместени на друга длъжност.

/ДИ/

Свързани новини

15.09.2025 16:43

Русия е симулирала атака с крилата ракета "Калибър" в Баренцово море в рамките на съвместните учения с Беларус "Запад-2025"

Русия е симулирала атака с крилата ракета "Калибър", изстреляна от ядрената подводница "Архангелск" в Баренцово море, по време на съвместните учения с Беларус "Запад-2025", предаде Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция "Интерфакс".
14.09.2025 14:07

Украйна тази нощ предприе масирана въздушна атака срещу Русия

Украйна тази нощ предприе масирана въздушна атака срещу Русия, като използва най-малко 361 дрона и предизвика краткотраен пожар в рафинерия в руския северозападен град Кириши, предаде Ройтерс, като се позова на руските власти.
13.09.2025 12:13

Украйна заяви, че е неутрализирала 137 от 164 дрона, с които Русия я е атакувала тази нощ

Украинските сили за противовъздушна отбрана неутрализира 137 от 164 дрона, с които Русия е атакувала Украйна тази нощ, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.Военновъздушните сили на Украйна заявиха, че атаката е започнала вчера в 20:00 часа, когато Русия е изстреляла балистична ракета Искандер-М и е пуснала 164 безпилотни летателни апарата.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:33 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация