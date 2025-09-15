Подробно търсене

Звездата на турския национален отбор Алперен Шенгюн: "Възходът на страната ни в баскетбола ще продължи"

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Sergei Grits
Истанбул,  
15.09.2025 23:18
 (БТА)

Националният отбор на Турция направи една от най-запомнящите се кампании на Европейско първенство в новата си история, достигайки до финала за първи път от 2001 година.

След края на турнира звездата на тима Алперен Шенгюн публикува емоционални думи в социалната платформа „Инстаграм“, благодарейки на всички, които подкрепяха състава през този исторически период.

Шенгюн заяви, че е трудно да опише гордостта, която изпитва и добави, че ще подхожда към всеки мач и всеки турнир със същата страст и решителност.

„Това пътуване не беше само пътуване на един отбор, а на цяла Турция. Наистина е трудно да изразя гордостта, която изпитвам. С всяка тренировка, всяка минута, всеки мач отново усещах гордостта, че съм част от тази страна. Защото на всяка стъпка, всяка победа и всяка загуба бяхме заедно - бяхме едно цяло“, написа Алперен Шенгюн.

„Безкрайни благодарности на нашите сънародници, които ни гледаха и подкрепяха, на треньорския щаб, който винаги беше до нас, на моите съотборници и на моето семейство. Днес може да не носим златен медал, но най-ценното нещо, което спечелихме, е мястото, което заслужихме в сърцето на всеки човек в родината ни.

Ще продължа да подхождам към всеки мач и всеки турнир със същата страст и решителност, а и с още по-голяма вяра. Възходът на Турция в баскетбола ще продължи. Вярвам, че заедно ще постигнем още по-големи победи. Борбата за нашето знаме е най-голямата ми гордост и следващия път, когато стигнем до този етап, ще направя всичко възможно да го развея на самия връх“, завърши баскетболистът.

