Твърде рано е за регулация на генералния изкуствен интелект, каза за БТА Ричард Сатън. Канадският изследовател и компютърен специалист, който бе отличен с награда „Тюринг“ през 2024 г. за приноса си за развитие на изкуствения интелект, е определян като човекът, научил изкуствения интелект да се учи сам. Сатън е сред участниците в Хайделбергския лауреатски форум. Той представи презентация с акцент върху философските и етични въпроси пред бъдещото развитие на изкуствения интелект днес и по-късно разговаря с журналисти на форума.

Нека бъда ясен, силно несъгласен съм с това, каза той в отговор на въпрос на БТА за препоръките на експертна група, която съветва ООН да създаде рамка за генерален изкуствен интелект.

Смятам, че е твърде рано за регулация на изкуствения интелект (ИИ), смятам, че всички ние искаме иновации, без да ни ги разрешава някой. Определено сме на етапа на иновации за ИИ. Има случаи, когато се създават продукти, но не и иновации. И почти всички те, според мен, не са интелект. Това са изчислителни продукти. Не забравяйте, често изчисленията и интелектът се смесват, каза Сатън. Но наистина не знам как да се създаде регулация за нещо, което наистина има интелект. Не бива да се опитваме да ги регулираме, прекалено нови са, смята Сатън. Той не скри, че има либертариански възгледи и макар да е специалист по компютърни науки, го занимават етични и философски теми в научното му направление.

Казвам това, с което очевидно няма да се съгласят всички, но аз така мисля, продължи той отговора си на въпроса на БТА. Това е въпрос за контрол, нека навлезем в него. На първо място – аз в момента не съм под контрол, вие не сте под контрол. Кой ни контролира сега? Искаме ли някой да ни контролира? Ако искаме някой да ни контролира, кой ще е? Трябва да е някое правителство. Може да е правителството на САЩ. Може да е Доналд Тръмп. Ако помислим реалистично, какво ще се случи, ако искаме повече контрол, мисля, че ще искаме повече контрол върху собствените си животи. Според мен е справедливо да контролираме своя живот, но не е честно да искаме да контролираме живота на другите. Така че страхът е, че ще бъдем контролирани, каза Ричард Сатън.

Той продължи с обяснението, че никоя страна не доминира над други, че в днешния свят няма роби. Сатън каза, че неговият модел за общество и за това как то трябва да функционира, са кораловите рифове и джунглата. Там има много конкуриращи се сили и нито една от тях не доминира напълно, обясни той.

В такъв свят бих бил щастлив да живея. Всеки път, когато има някой с доминиращ контрол, идва дистопия, заключи той.