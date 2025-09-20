Подробно търсене

Специален пратеник на БТА Антоанета Маркова
Приключи 12-ото издание на Хайделбергския лауреатски форум
Млади учени се събират за участие в мастър класове с лауреати и гости на Хайделбергския лауреатски форум. Снимка: специален пратеник на БТА Антоанета Маркова (БТ)
Хайделберг,  
20.09.2025 08:00
 (БТА)

Нов формат бе последното събитие от научната програма на 12-ото издание на Хайделбергския лауреатски форум.

„Иновационно кафене“ даде възможност на младите изследователи в продължение на час и половина заедно да търсят иновативни решения на различни проблеми. Участниците бяха разделени в четири тематични групи – „От академията до индустрията“, „Наука в обществото“, „Бъдещето на кариера в науката“, „Предприемачество и стартъпи“. В тематичните стаи участниците се включваха последователно в различни етапи – от дефиниране на задача през търсене на пътища за решението й до изпълнението й. Сесията завърши с панелна дискусия.

Над 200 млади изследователи от 54 страни по света обсъждаха от 14 септември в Хайделбергския университет въпроси, свързани с бъдещото развитие на математиката, компютърните науки и изкуствения интелект с 28 лауреати на най-престижните награди за математика и компютърни науки – „Неванлина“, медал „Абакус“, Фийлдсов медал, Абелова награда, наградата за компютърни науки, наградата „Тюринг“.  В продължение на близо седмица всички те участваха в дискусии, слушаха лекции, обменяха идеи и се съветваха за развитието на научните кариери. Изкуственият интелект бе сред водещите теми в научните формати и обсъждания.

Хайделбергският лауреатски форум, чиято научна програма приключи в петък, се организира от Фондация „Хайделбергски лауреатски форум“, създадена от фондация „Клаус Чира“.

/ВБ/

19.09.2025 17:57

Изследователят Лони Безансон следи и открива погрешни научни изследвания

Лони Безансон е млад изследовател на взаимодействието между хората и компютрите и работи в областта на визуализацията на данни. Преподава в университета на Йоншопинг в Швеция и оглавява местния филиал на неправителствената организация ASAPBio, която
19.09.2025 15:41

Изкуственият интелект не може да бъде автор на научни публикации, каза Усанг Ли от издателство „Шпрингер Нейчър“

Изкуственият интелект не може да бъде автор на научни публикации, ако е използван в научния проект, това трябва да бъде ясно заявено от автора, каза д-р Усанг Ли от университета на Дармщат, който е част от  групата по научна етика на авторитетното
19.09.2025 08:11

Лекция за постиженията на Алън Тюринг и дискусия за научната етика са в програмата на Хайделбергския лауреатски форум

Лекция за постиженията на Алън Тюринг ще представи тази сутрин на Хайделбергския лауреатски форум израелският математик и компютърен специалист Ави Вигдерсон, предвижда програмата на форума. Вигдерсон е лауреат на наградите „Невалнина“ (1994 г.),
18.09.2025 14:11

Системни измами са установени в научни публикации в областта на математиката

Системни измами са установени в научни математически публикации, съобщиха Германското математическо дружество и Международният математически съюз в съвместно прессъобщение.  Международен екип учени под ръководството на проф. Илка Агрикола,
18.09.2025 13:36

С поезия започна научната програма на Хайделбергския лауреатски форум днес

Поезия, вдъхновена от Хайделбергския лауреатски форум, постави началото на научната програма за деня на конференцията. Хайделбергският лауреатски форум събра от 14 до 20 септември в Хайделбергския университет в Германия над 200 млади учени от 54
18.09.2025 09:10

Лауреати на награди за математика и компютърни науки представят днес в Хайделберг нови разработки

Новите си разработки и идеи за развитието на изкуствения интелект представят днес на Хайделбергския лауреатски форум шестима носители на награди за математика и компютърни науки, предвижда програмата на събитието. На научна сесия  в началото на
17.09.2025 12:55

Научни институти и компании от Хайделберг представиха възможностите за развитие пред младите учени на Хайделбергския лауреатски форум

Научни институти, висши училища и технологични компании от Хайделберг и германската провинция Баден-Вюртемберг представиха възможностите за обучение и научно бъдеще пред младите изследователи, които участват в Хайделбергския лауреатски форум. Общо
17.09.2025 11:13

Млади учени представиха разработките си в математиката и компютърните науки на Хайделбергския лауреатски форум

Изследванията си в областите на приложната математика, алгоритмите и изкуствения интелект представиха 30 млади учени от цял свят на постерна сесия на Хайделбергския лауреатски форум. В ситуация, в която гласът на науката често е пренебрегван и
16.09.2025 15:58

Пионери в развитието на изкуствения интелект предлагат технологията да се използва активно в полза на човечеството

Пионерите в развитието на изкуствения интелект (ИИ) Джефри Дийн и Дейвид Патерсън предлагат технологията да се използва активно от човечеството за здравеопазване, на трудовия пазар, в образованието, науката, общественото развитие. Дийн и Патерсън
16.09.2025 10:04

Света на тайните разкрива изложба на Хайделбергския лауреатски форум

Изложбата „Тайна!“ въвежда в света на секретното, на защитената информация и на методите за кодиране, експозицията е представена в Стария университет в Хайделберг. Тя показва част от експонатите на изложбата „Тайна!“ в музея MAINS – Станция
16.09.2025 09:56

Използването на изкуствения интелект в полза на хората и в образованието ще обсъдят участниците в Хайделбергския лауреатски форум

Използването на изкуствения интелект в полза на човечеството, за образованието и  достиженията на математиката за развитие на изкуствения интелект ще бъдат във фокуса н адискусиите и лекциите на Хайделбергския лауреатски форум днес, предвижда
15.09.2025 22:00

Твърде рано е за регулация на генералния изкуствен интелект, каза за БТА Ричард Сатън

Твърде рано е за регулация на генералния изкуствен интелект, каза за БТА Ричард Сатън. Канадският изследовател и компютърен специалист, който бе отличен с награда „Тюринг“ през 2024 г. за приноса си за развитие на изкуствения интелект, е определян
15.09.2025 17:10

Дигитален близнак на всеки човек помага за лечение и най-добра терапия, каза Аманда Рандълс на Хайделбергския лауреатски форум

Здравеопазването днес е реактивно, а при големи кризи е нужно да бъдем проактивни, това е важно и при лечението на всеки отделен човек. Създаването на дигитални близнаци помага за това, каза Аманда Рандълс на Хайделбергския лауреатски форум.
15.09.2025 16:52

Време е да потърсим начин как да съхраняваме дигиталните архиви, каза Винт Сърф на Хайделбергския лауреатски форум

Вече има един трилион уебстраници в архива на интернет, той трябва да се пренесе някъде, в момента се правят трансформации. Това каза на Хайделбергския лауреатски форум Винт Сърф, вицепрезидент на „Гугъл“, наричан един от бащите на интернет. Той
15.09.2025 14:19

Изкуственият интелект трябва да се научи да учи сам, от опита, смятат учени

Изкуственият интелект трябва да се научи да учи сам, от опита, като хората. Това мнение застъпиха изявени изследователи в областта на компютърните науки на Хайделбергския лауреатски форум.  Научната програма на срещата, която бе официално открита
15.09.2025 09:49

Бъдещето на изкуствения интелект и ролята му в медицината са във фокуса на дискусиите на Хайделбергския лауреатски форум

Бъдещето на изкуствения интелект и математиката е във фокуса на дискусията, с която е предвидено да започне научната програма на Хайделбергския лауреатски форум, който се провежда до 20 септември в Хайделберг, Германия. Идеите си ще представят
14.09.2025 18:21

Започна 12-ото издание на Хайделбергския лауреатски форум

Хайделбергският лауреатски форум откри 12-ото си издание с официална церемония в Хайделбергския университет. От днес до 20 септември 208 млади математици и изследователи в областта на компютърните науки от 54 страни ще обсъждат проблеми, свързани с
14.09.2025 10:01

Развитието на изкуствения интелект ще обсъждат 200 млади учени с близо 30 лауреати на научни награди в Хайделберг

Развитието на изкуствения интелект, предизвикателствата пред учените, работещи в областта на математиката и на компютърните науки, и етични проблеми в света на науката ще обсъждат от днес до 20 септември 200 от най-изявените млади изследователи в

