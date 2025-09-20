Приключи 12-ото издание на Хайделбергския лауреатски форум

Нов формат бе последното събитие от научната програма на 12-ото издание на Хайделбергския лауреатски форум.

„Иновационно кафене“ даде възможност на младите изследователи в продължение на час и половина заедно да търсят иновативни решения на различни проблеми. Участниците бяха разделени в четири тематични групи – „От академията до индустрията“, „Наука в обществото“, „Бъдещето на кариера в науката“, „Предприемачество и стартъпи“. В тематичните стаи участниците се включваха последователно в различни етапи – от дефиниране на задача през търсене на пътища за решението й до изпълнението й. Сесията завърши с панелна дискусия.

Над 200 млади изследователи от 54 страни по света обсъждаха от 14 септември в Хайделбергския университет въпроси, свързани с бъдещото развитие на математиката, компютърните науки и изкуствения интелект с 28 лауреати на най-престижните награди за математика и компютърни науки – „Неванлина“, медал „Абакус“, Фийлдсов медал, Абелова награда, наградата за компютърни науки, наградата „Тюринг“. В продължение на близо седмица всички те участваха в дискусии, слушаха лекции, обменяха идеи и се съветваха за развитието на научните кариери. Изкуственият интелект бе сред водещите теми в научните формати и обсъждания.

Хайделбергският лауреатски форум, чиято научна програма приключи в петък, се организира от Фондация „Хайделбергски лауреатски форум“, създадена от фондация „Клаус Чира“.