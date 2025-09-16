Подробно търсене

Света на тайните разкрива изложба на Хайделбергския лауреатски форум

Специален пратеник на БТА Антоанета Маркова
Снимка: специален пратеник на БТА Антоанета Маркова
Хайделберг,  
16.09.2025 10:04
 (БТА)

Изложбата „Тайна!“ въвежда в света на секретното, на защитената информация и на методите за кодиране. Експозицията е представена в Стария университет в Хайделберг. Тя показва част от експонатите на изложбата „Тайна!“ в музея MAINS – Станция математика и информатика, на Фондация „Хайделбергски лауреатски форум“. Фондацията организира Хайделбергския лауреатски форум, който за 12-и път тази година събира от 14 до 20 септември в Хайделберг, Германия, 200 млади изследователи с 29 лауреати на най-престижните награди в областта на математиката и компютърните науки.

Тази изложба показва смисъла и значението на тайните, каза Фолкер Гайблер, ръководител на изложбите на Фондация „Хайделбергския лауреатски форум“. Той представи изложбата, която гостува в Сенатската зала на Стария университет на Хайделберг по време на форума. Често задавам въпроса „Имате ли тайни?“ на посетителите на изложбата. Всеки от нас има тайни, надявам се и вие да имате, няма да искам от вас да ми ги разкриете, добави той. Основният въпрос е какви тайни крие човек и с кого и как е готов да ги сподели.

Експозицията представя достиженията на криптографията, която се развива бързо след Втората световна война. Успехът й е свързан с достиженията на математиците. Съвременните интернет приложения, системите за електронно разплащане, мобилните комуникации, защитата на информацията не биха били възможни без модерните математически методи и асиметричната криптография. В живота на съвременния човек тайните са много – от отколешното скриване на ключа от дома под изтривалката до кореспонденция, лични дневници и договори, поясняват организаторите на изложбата.

В живота ни днес има много пароли, може би повече, отколкото можем да запомним. Една от машините в изложбата предлага игра, в която паролите не са комбинации от числа, знаци или букви, а по-скоро графични модели, които трябва да открием, каза Фолкер Гайблер.

Шифърът на Цезар също е представен в изложбата на MAINS. Това е криптографски метод, при който букви от азбуката се заменят от други. Сред експонатите е и една от кодиращите машини SG 41, която е била създадена като заместител на „Енигма“ в края на 1944 г. Разработването й започва през 1941 г. Тя работи на съвсем различен принцип от „Енигма“ – числото, което трябва да се криптира, се въвежда, натиска се бутон и с механично завъртане на лост на машината се генерира негов заместител. Машината е била прекалено тежка – около 13,5 килограма, и това е затруднявало използването й на фронта. Експонатът в изложбата е бил на борда на военен кораб, потънал в Северно море към края на Втората световна война, и е открит през 1994 г.

Динамичните системи са представени с компютърни симулации и метални скулптури в експозицията Wild Dynamics на френския математик Пиер Берже от парижкия институт за фундаментални математически изследвания IMJ-PRG в Сорбоната.

Представям експонати, които представят достъпно темите, върху които работят математиците в моята област всеки ден, каза Берже. Компютърните симулации напомнят психеделични картини, но изобразяват достъпно динамични системи, добави той.

/ВБ/

