Специален пратеник на БТА Антоанета Маркова
Дигитален близнак на всеки човек помага за лечение и най-добра терапия, каза Аманда Рандълс на Хайделбергския лауреатски форум
Аманда Рандълс на 12-ото издание на Хайделбергския лауреатски форум, който се провежда до 20 септември в Хайделберг, Германия. Снимка: специален пратеник на БТА Антоанета Маркова
Хайделберг,  
15.09.2025 17:10
 (БТА)

Здравеопазването днес е реактивно, а при големи кризи е нужно да бъдем проактивни, това е важно и при лечението на всеки отделен човек. Създаването на дигитални близнаци помага за това, каза Аманда Рандълс на Хайделбергския лауреатски форум. 

Аманда Рандълс e лауреат на наградата за компютърни науки на Асоциацията за компютърна техника за 2023 г. – "за решителния й принос към компютризираното здравеопазване чрез иновативни алгоритми, инструменти и резултатни компютърни методи за диагностика и лечение на множество заболявания". Преподавател е по биомедицински науки в университета Дюк, в САЩ. Тя е първият лауреат, който се завръща на Хайделбергския лауреатски форум, след като е участвала като млад изследовател в първото издание на форума през 2013 г.

"Дигиталните близнаци са вирутални двойници на пациентите. В медицинското инженерство те се създават и прилагат от години. Тези двойници са жива дигитална реплика, която обновява данните за пациента“, каза Рандълс в лекцията си на 12-ото издание на форума днес. Тя обясни, че когато се засече и минимална промяна, да речем в сърдечния ритъм – без симптоми, само данни, тогава се намесва медицината и човек получава навременна грижа, профилактика или терапия.

За да обърнем пътя от реактивна към проактивна медицинска грижа, събираме всички данни за пациента – образна диагностика, всички данни от медицински изследвания, визуализация на анатомията, за да могат лекарите да изпробват различни терапии, да се оптимизират медицинските решения, обясни Рандълс. 

Представете си, че имате дигитален близнак, който знае колко часа сте спали тази нощ, колко кафета сте изпили, така може да прогнозираме развитието на заболяванията, даде пример Рандълс. Тя посочи, че с помощта на дигиталните близнаци могат да се прогнозират болести като атеросклероза например, къде и колко плака може да се натрупа. Посочи, че за натрупването и съхранението на данни за пациентите е нужно устройство, като смарт часовниците например, които в реално време могат да захранват с актуални данни медицинското досие за всеки дигитален близнак. 

Нужни са интердисциплинарни действия и развитие на интердисциплинарните изследвания и практика, обобщи Аманда Рандълс.

