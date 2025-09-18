Лауреати на награди за математика и компютърни науки представят днес в Хайделберг нови разработки

Новите си разработки и идеи за развитието на изкуствения интелект представят днес на Хайделбергския лауреатски форум шестима носители на награди за математика и компютърни науки, предвижда програмата на събитието.

На научна сесия в началото на програмата за деня за езиците в математиката и компютърните системи ще говори Патрик Ханрахан, който е лауреат на награда „Тюринг“ за 2019 г. и на награди „Оскар“. Мартин Хелман (награда „Тюринг“ за 2015 г.) ще представи разработки в областта на криптографията. За пътя към изкуствен интелект, наподобяващ човешкия, ще говори Торстен Хофлер (награда за компютърни науки за 2024 г.). Субхаш Кот, лауреат на награда „Неванлина“ за 2014 г., ще представи работата си в областта на алгебрата. Защо компютърните програми трябва да съдържат грешки ще говори Лесли Лампорт, лауреат на награда „Тюринг“ за 2013 г. Модератор на сесията ще бъде Том Крофърд, математик и комуникатор на науката.

Програмата предвижда и лекция на Венделин Вернер, удостоен с Фийлдсов медал през 2006 г., който ще даде математическо обяснение на житейски събития като това как опитът, мечтите и въпросите от детството могат да стимулират и да оформят пътя на учения в зрелия живот.

Хайделбергският лауреатски форум събра за 12-ти път в Хайделберг млади изследователи от цял свят с 28 носители на Абелова награда, отличието „Тюринг“ и приза за компютърни науки на Асоциацията за компютърна техника, Фийлдсовия медал, наградата „Неванлина“ и медала „Абакус“, част от които се сравняват с Нобеловите награди. Във форума участват 200 млади изследователи, докторанти, постдокторанти и студенти от повече от 50 страни в света, няма български представители. От 14 до 20 септември те обсъждат в научни сесии и в неформална среда развитието на изкуствения интелект, предизвикателствата пред учените, работещи в областта на математиката и на компютърните науки, и етични проблеми в света на науката.