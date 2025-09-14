Развитието на изкуствения интелект ще обсъждат 200 млади учени с близо 30 лауреати на научни награди в Хайделберг

Развитието на изкуствения интелект, предизвикателствата пред учените, работещи в областта на математиката и на компютърните науки, и етични проблеми в света на науката ще обсъждат от днес до 20 септември, събота, 200 от най-изявените млади изследователи в тези области с 29 лауреати на престижни награди в Хайделберг, Германия.

Хайделбергският лауреатски форум събира за 12-ти път млади изследователи от цял свят с носители на Абелова награда, отличието „Тюринг“ и приза за компютърни науки на Асоциацията за компютърна техника, Фийлдсовия медал, наградата „Неванлина“ и медала „Абакус“, част от които се сравняват с Нобеловите награди.

Научната програма на Хайделбергския лауреатски форум предвижда лекции и дискусии с лауреатите, съобщиха организаторите. Тази година програмата предвижда дискусии с Ави Вигдерсон, лауреат на „Неванлина“ (1994 г.), Абелова награда (2021 г.) и награда „Тюринг“ (2023 г.), с Аманда Рандълс, лауреат на наградата за компютърни науки (2023 г.), която е участвала като млад учен в Хайделбергския лауреатски форум през 2013 г., с Винт Сърф, определян като един от бащите на интернет, лауреат на награда „Тюринг“ (2004 г).

Програмата предвижда и дискусия, посветена на етични проблеми в науката, на недобри практики в изследванията и научните публикации, за това как изкуственият интелект изостря и задълбочава съществуващите проблеми в това отношение в областта на математиката и компютърните науки. В панела „Калейдоскоп на математиката и компютърните науки“ изявените учени ще споделят пътя си в научната кариера и ще посъветват младите изследователи как да следват целите си в науката. „Горещата тема“ в програмата ще предложи мненията на няколко експерти за бурното развитие на машинното обучение в математиката и науката.

Лауреатите Винт Сърф и Робърт Тарджан участват във форума неизменно от първото му издание, посочиха организаторите на Хайделбергския лауреатски форум.

Все още ни предстои работа, за да разберем как компютърните технологии въздействат на обществото, каза за БТА Сърф на Хайделбергския лауреатски форум през 2024 г. Той е вицепрезидент на „Гугъл“.

Робърт Тарджан е лауреат на две от най-престижните награди за математика и компютърни науки – „Неванлина“ и „Тюринг“, преподава в университета Принстън в САЩ. Автор е на едни от най-разпространените алгоритми в математиката и компютърните науки и участва в създаването на ново научно и изследователско направление в Института за компютърни науки и изкуствен интелект INSAIT в сферата на алгоритмите. Той каза пред БТА в Хайделберг през 2024 г., че очаква забележителни изследвания от INSAIT.

Официалното откриване на 12-ото издание на Хайделбергския лауреатски форум е днес в сградата на Хайделбергския университет.