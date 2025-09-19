Лекция за постиженията на Алън Тюринг и дискусия за научната етика са в програмата на Хайделбергския лауреатски форум

Лекция за постиженията на Алън Тюринг ще представи тази сутрин на Хайделбергския лауреатски форум израелският математик и компютърен специалист Ави Вигдерсон, предвижда програмата на форума. Вигдерсон е лауреат на наградите „Невалнина“ (1994 г.), Абелова награда (2021 г.) и награда „Тюринг“ (2023 г.). Работата му задълбочава връзката между математиката и компютърната наука, посочват от Фондация "Хайделбергски лауреатски форум".

Дискусия за предизвикателствата пред младите учени, свързани с научната етика и достоверността на изследванията им, с публикуването на научни разработки, прозрачността в научните изследвания и добрите научни практики ще представи мнението на Лони Безансон от университета на Йоншопинг в Швеция, на Юкари Ито от института Кавли за физика и математика и на Унсанг И от университета на Дармщат, Германия.

Безансон е съавтор на проучването "Отворената наука спасява животи: Уроци от пандемията КОВИД-19", публикувано онлайн през 2020 г. В него се очертава тенденцията за ускоряване на публикуването на научни разработки по време на пандемията, без да се спазват установените практики за независим анализ на резултатите от научните изследвания преди публикуване. След това проучване Безансон продължава активно да се занимава с проверка и анализ на научни публикации.