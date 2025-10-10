Подробно търсене

Изкуственият интелект е като метеоритен удар, каза за БТА бащата на интернет Винт Сърф

Антоанета Маркова, БТА
Изкуственият интелект е като метеоритен удар, каза за БТА бащата на интернет Винт Сърф
Изкуственият интелект е като метеоритен удар, каза за БТА бащата на интернет Винт Сърф
Винт Сърф, вицепрезидент на „Гугъл“, известен като един от бащите на интернет, разговаря с журналисти на 12-ото издание на Хайделбергския лауреатски форум (14-20 септември 2025 г.).Снимка: специален пратеник на БТА Антоанета Маркова (КН)
Хайделберг/София,  
10.10.2025 09:00
 (БТА)

Изкуственият интелект е като метеоритен удар и също като интернет е мощна технология, която може да се употребява и с нея може да се злоупотребява. Това каза Винт Сърф, наричан един от бащите на интернет, за БТА по време на Хайделбергския лауреатски форум, който се проведе през септември в Хайделберг, Германия.

Сърф е лауреат на награда „Тюринг“ (2004 г.), смятана за еквивалент на Нобелова награда за компютърни науки. Той разговаря с журналисти на Хайделбергския лауреатски форум, в чиито издания участва всяка година.

На въпрос на БТА дали изкуственият интелект доразвива потенциала на интернет или е конкуренция и заплаха за глобалната мрежа, Сърф отговори, че изкуственият интелект (ИИ) е всичко. Той сам перифразира въпроса и се запита дали ИИ е еволюция или удар от метеорит.

 

ЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ УДАР ОТ МЕТЕОРИТ

 

„На първо място ИИ е метеоритен удар, заради скоростта, с която се развиват способностите му. В ИИ постъпва много информация, възможностите му нарастват, способностите му се развиват. Ние се учим как да обучаваме системите с изкуствен интелект със специфична информация, за да бъдат по-полезни. Смятам, че като всяка мощна технология, ИИ ще бъде използван, но с него ще се и злоупотребява. Мога да кажа същото и за интернет. Това е много мощна технология, наблюдавам развитието й от 70-те години на миналия век“, каза Сърф. „И виждам как някои хора злоупотребяват със способностите на интернет, а други хора правят добри неща. Същото ще се случи и с ИИ“, смята Сърф. „И тъй като технологията няма да се дисциплинира сама, както бихме искали, ще трябва да открием начин да я накараме да спазва поведение и да определим кое поведение е приемливо за обществото и кое не е“, каза Сърф. Той обясни какви са начините за регулация за употребата на ИИ според вижданията му.

„Сигурен съм, че има само три начина да решим този проблем. Първият е да използваме самата технология, която да се ограничава, да се придържа към определен тип поведение. Има техническо решение на този въпрос, но обикновено то не е приложимо във всички случаи. Следващият начин е  post hoc действие. Ако някой човек или компания върши нещо зловредно, им казваме – ако постъпвате така, ще има последици и се обръщате например към правоохранителните органи. Може да се използват и социални норми за ограничиване на подобни действия. Има и трета възможност и тя е да се разчита на моралната преценка“, обясни Сърф.

Той каза, че третият вариант за регулация за някои хора изглежда твърде слаб. „Трябва да напомня, че във вселената има и други слаби сили, като гравитацията например. Тя е най-слабата сила във вселената. Но когато има достатъчно маса, тя държи планетите в орбита. Ако има достатъчно социална маса, която да се договори за норми, те могат да са много силни и да имат силно влияние върху поведението“, каза Сърф.

Според него тези три възможности за регулация трябва да се използват, за да се предотврати злоупотребата с ИИ, интернет и други мощни технологии.

Сърф е председател на Форума за управление на интернет (IGF) към ООН, убеден е, че управлението на глобалната мрежа е обща отговорност на потребителите и обществото, а от 2016 г. работи с НАСА по изграждането на интерпланетарен интернет след инсталирането на интернет на Международната космическа станция.

Икономисти, психолози, специалисти по неврология, много експерти трябва да съветват компютърните специалисти за въздействието на технологиите върху обществото, каза Винт Сърф на 11-ото издание на Хайделбергския лауреатски форум в отговор на въпрос на БТА дали в началото на кариерата си в компютърните науки си е задавал етични и философски въпроси, които възникват днес с развитието на интернет, социалните мрежи и изкуствения интелект.

Да си призная, не съм се замислял какво може да се обърка в това отношение, каза тогава Сърф. По онова време, преди 50 години, просто се опитвахме да направим така, че глобалната мрежа да работи и да я развиваме. Ако тогава се бях тревожил много, не съм сигурен докъде щяхме да успеем да развием мрежата. По онова време обаче хората, които използваха интернет, бяха малко, предимно инженери, които се опитваха да създадат мрежата, обясни миналата година Сърф.

МИСТЕРИЯТА С ИИ

Да ви призная, макар да съм компютърен изследовател, според мен има нещо мистериозно в ИИ, каза Сърф в началото на разговора с журналисти през септември тази година в Хайделберг. „Той може да работи така бързо и леко, много е изненадващо.  Дори и да прави грешки, някои от тях са доста креативни. Макар че ако не внимаваме, някои от тези грешки може да са твърде опасни. Затова смятам, че въпросът за критичното мислене е твърде важен. „Внимавайте какво ви казва ИИ. Питайте. Големият въпрос обаче е как работи, особено със съжденията. Когато поискаме да обясни защо смята така, както е отговорил – не можем да избегнем тези антропоморфни термини, е изумително колко бързо ИИ учи и след това изразява това, което е научил“, каза Сърф. 

Той сравни „мистериозния процес“ в работата на ИИ с ученето при човека – всички се учим да правим нещо, но не разбираме как се случва. „Умеете ли да карате велосипед? Помните ли как като деца падахте от колелото и изведнъж един ден вече не падахте? Въпросът е какво точно сте научили и как. Не мисля, че някой от нас напълно разбира кога е настъпил моментът, в който телата ни са научили как да балансират на велосипеда. Наричат го мускулна памет. Мисля си, че в системите с ИИ се случва нещо подобно и мистериозно като мускулната памет“, каза Сърф и допълни, че хората все още не знаят как точно функционира мозъкът.

 

КАК ДА ОПАЗИМ ДИГИТАЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ

 

Сърф отново коментира темата със съхраняването на информацията в бъдеще, която бе във фокуса на кратката му лекция в рамките на Хайделбергския лауреатски форум. Голямата ми тревога е, че всички тези дигитални материали няма да са налични, когато бихме искали или когато наследниците ни биха имали нужда от тях, каза Сърф. Той се занимава с проблема от десетилетие, смята, че човечеството навлиза в „дигитални Тъмни векове“ и се опасява, че бъдещите поколения няма да разполагат с архив за събитията от 21 век.

Историята сочи, че най-добрите начини за съхраняване на информация са записите върху издръжливи материали като глинени плочи, висококачествена хартия или пергамент. Общото между тях е, че не се нуждаят от електричество, за да се съхранят и да запазят информацията върху тях, каза Сърф.

За разлика от тях дигиталните носители не са така устойчиви. „Много от тях са магнитни, а магнитът се износва с времето“, посочи Сърф и обясни, че някои стари магнитни ленти са толкова крехки вече, че ако бъдат пуснати през съответен четец, повърхността им може да се увреди и изтрие информацията.

Устройствата, които се използват за разчитане на дигитализираната информация, се нуждаят от хардуер и софтуер. Сърф разказа, че наскоро се опитал да прочете информация, съхранена на дискета, но за това му били нужни три устройства – драйв, който да чете дискетата, програма, която да отвори съхранените данни и стар компютър,

„Бащата на интернет“, който от десетилетия е сред пионерите в развитието на новите технологии и в глобалния дебат за приложението им, посочи три идеи, които според него предлагат решение на проблема със съхраняването на информацията занапред.

Едната е записването на данни върху кварцов кристал. Той даде пример с компанията от САЩ SPhotonix, която проучва и разработва във Великобритания и Швейцария технология със записване на данни с лазер върху кристали, които са траен и стабилен носител. Според Сърф проблемът е с обема информация, който може да се съхрани върху подобен материал.

Друг вариант за съхранение на дигитални данни е вдъхновен от глинените плочки от древността. Стартъпът Cerabyte е разработил керамичен материал, за който твърди, че може да съхранява данни на практика вечно.

Третата идея е да се записва дигитална информация върху ДНК. Това е много устойчива молекула, иначе животът нямаше да съществува от милиарди години, каза Сърф и уточни, че ДНК трябва първо да се дехидратира, след което може да съществува много дълго време.

 

Винт Сърф е американски  учен в областта на компютърните технологии, признат заедно с Боб Кан за един от бащите на интернет. Роден е на 23 юни 1943 г. в Ню Хейвън, Кънектикът. Сърф е завършил математика в Станфорд, доктор e на математическите науки от Калифорнийския университет в Лос Анджелис. Работил е в компании като IBM, MCI, бил е преподавател в Станфорд (1972 – 1976 г.), където заедно с Боб Кан изобретява TCP/IP протокола, с който работи интернет.

Винт Сърф е един от създателите на международното интернет общество, сред основателите е и на ICANN, който регистрира IP адресите. Бил е старши вицепрезидент за интернет-архитектура и технологии в телекомуникационния гигант Worldcom. 

От 3 октомври 2005 г. Винт Сърф е вицепрезидент и главен интернет евангелист на "Гугъл". Шегува се, че искал да го назначат за велик херцог, но му обяснили, че в йерархията на компанията няма такъв пост. В началото на разговора си с журналисти на 12-то издание на Хайделбергския лауреатски форум подчерта, че отговаря от свое име, независимо от позициите си в компанията.

Винт Сърф е почетен доктор на редица университети по света. Участвал е в президентския съвет за информационни технологии към президентите на САЩ Бил Клинтън и Джордж Буш, както и в Съвета за информационни технологии, сформиран от българския президент (2002 г. - 2012 г.) Георги Първанов. През юни 2006 г. е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий”„за особено значимите му заслуги за развитието на информационните технологии и за оказаната експертна помощ на Република България в тази област“.

/ХК/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

04.10.2025 12:46

Млади математици рисуват времето в арт проекта „Наследници на безкрайността“

Да нарисуваш времето се оказва лесна задача за 30 млади математици и компютърни специалисти от различни страни по света, които показаха рисунките си в изложбата „Наследници на безкрайността“ на 12-ото издание на Хайделбергския лауреатски
30.09.2025 20:06

Лесно е да се покаже математиката на деца, каза за БТА Ави Вигдерсон, лауреат на три от най-престижните награди за математика и компютърни науки

Лесно е да се говори за математика с деца, не е никакъв проблем, аз постоянно разговарям с деца за това. Това каза за БТА Ави Вигдерсон, израелският учен, удостоен с три от най-престижните награди за математика и за компютърни науки. Той бе сред
26.09.2025 08:30

Трябва да преосмислим образованието заради изкуствения интелект, смята лауреатът на наградата за компютърни науки Торстен Хофлер

Трябва да преосмислим образованието заради изкуствения интелект, смята лауреатът на наградата за компютърни науки на Асоциацията за компютърна техника (АСМ) за 2024 г. Торстен Хофлер. Той бе сред 28-те лауреати на водещите световни награди за
20.09.2025 08:00

Приключи 12-ото издание на Хайделбергския лауреатски форум

  Нов формат бе последното събитие от научната програма на 12-ото издание на Хайделбергския лауреатски форум. „Иновационно кафене“ даде възможност на младите изследователи  в продължение на час и половина заедно да търсят иновативни решения на
19.09.2025 17:57

Изследователят Лони Безансон следи и открива погрешни научни изследвания

Лони Безансон е млад изследовател на взаимодействието между хората и компютрите и работи в областта на визуализацията на данни. Преподава в университета на Йоншопинг в Швеция и оглавява местния филиал на неправителствената организация ASAPBio, която
19.09.2025 15:41

Изкуственият интелект не може да бъде автор на научни публикации, каза Усанг Ли от издателство „Шпрингер Нейчър“

Изкуственият интелект не може да бъде автор на научни публикации, ако е използван в научния проект, това трябва да бъде ясно заявено от автора, каза д-р Усанг Ли от университета на Дармщат, който е част от  групата по научна етика на авторитетното
19.09.2025 08:11

Лекция за постиженията на Алън Тюринг и дискусия за научната етика са в програмата на Хайделбергския лауреатски форум

Лекция за постиженията на Алън Тюринг ще представи тази сутрин на Хайделбергския лауреатски форум израелският математик и компютърен специалист Ави Вигдерсон, предвижда програмата на форума. Вигдерсон е лауреат на наградите „Невалнина“ (1994 г.),
18.09.2025 14:11

Системни измами са установени в научни публикации в областта на математиката

Системни измами са установени в научни математически публикации, съобщиха Германското математическо дружество и Международният математически съюз в съвместно прессъобщение.  Международен екип учени под ръководството на проф. Илка Агрикола,
18.09.2025 13:36

С поезия започна научната програма на Хайделбергския лауреатски форум днес

Поезия, вдъхновена от Хайделбергския лауреатски форум, постави началото на научната програма за деня на конференцията. Хайделбергският лауреатски форум събра от 14 до 20 септември в Хайделбергския университет в Германия над 200 млади учени от 54
18.09.2025 09:10

Лауреати на награди за математика и компютърни науки представят днес в Хайделберг нови разработки

Новите си разработки и идеи за развитието на изкуствения интелект представят днес на Хайделбергския лауреатски форум шестима носители на награди за математика и компютърни науки, предвижда програмата на събитието. На научна сесия  в началото на
17.09.2025 12:55

Научни институти и компании от Хайделберг представиха възможностите за развитие пред младите учени на Хайделбергския лауреатски форум

Научни институти, висши училища и технологични компании от Хайделберг и германската провинция Баден-Вюртемберг представиха възможностите за обучение и научно бъдеще пред младите изследователи, които участват в Хайделбергския лауреатски форум. Общо
17.09.2025 11:13

Млади учени представиха разработките си в математиката и компютърните науки на Хайделбергския лауреатски форум

Изследванията си в областите на приложната математика, алгоритмите и изкуствения интелект представиха 30 млади учени от цял свят на постерна сесия на Хайделбергския лауреатски форум. В ситуация, в която гласът на науката често е пренебрегван и
16.09.2025 15:58

Пионери в развитието на изкуствения интелект предлагат технологията да се използва активно в полза на човечеството

Пионерите в развитието на изкуствения интелект (ИИ) Джефри Дийн и Дейвид Патерсън предлагат технологията да се използва активно от човечеството за здравеопазване, на трудовия пазар, в образованието, науката, общественото развитие. Дийн и Патерсън
16.09.2025 10:04

Света на тайните разкрива изложба на Хайделбергския лауреатски форум

Изложбата „Тайна!“ въвежда в света на секретното, на защитената информация и на методите за кодиране, експозицията е представена в Стария университет в Хайделберг. Тя показва част от експонатите на изложбата „Тайна!“ в музея MAINS – Станция
16.09.2025 09:56

Използването на изкуствения интелект в полза на хората и в образованието ще обсъдят участниците в Хайделбергския лауреатски форум

Използването на изкуствения интелект в полза на човечеството, за образованието и  достиженията на математиката за развитие на изкуствения интелект ще бъдат във фокуса н адискусиите и лекциите на Хайделбергския лауреатски форум днес, предвижда
15.09.2025 22:00

Твърде рано е за регулация на генералния изкуствен интелект, каза за БТА Ричард Сатън

Твърде рано е за регулация на генералния изкуствен интелект, каза за БТА Ричард Сатън. Канадският изследовател и компютърен специалист, който бе отличен с награда „Тюринг“ през 2024 г. за приноса си за развитие на изкуствения интелект, е определян
15.09.2025 17:10

Дигитален близнак на всеки човек помага за лечение и най-добра терапия, каза Аманда Рандълс на Хайделбергския лауреатски форум

Здравеопазването днес е реактивно, а при големи кризи е нужно да бъдем проактивни, това е важно и при лечението на всеки отделен човек. Създаването на дигитални близнаци помага за това, каза Аманда Рандълс на Хайделбергския лауреатски форум.
15.09.2025 16:52

Време е да потърсим начин как да съхраняваме дигиталните архиви, каза Винт Сърф на Хайделбергския лауреатски форум

Вече има един трилион уебстраници в архива на интернет, той трябва да се пренесе някъде, в момента се правят трансформации. Това каза на Хайделбергския лауреатски форум Винт Сърф, вицепрезидент на „Гугъл“, наричан един от бащите на интернет. Той
15.09.2025 14:19

Изкуственият интелект трябва да се научи да учи сам, от опита, смятат учени

Изкуственият интелект трябва да се научи да учи сам, от опита, като хората. Това мнение застъпиха изявени изследователи в областта на компютърните науки на Хайделбергския лауреатски форум.  Научната програма на срещата, която бе официално открита
15.09.2025 09:49

Бъдещето на изкуствения интелект и ролята му в медицината са във фокуса на дискусиите на Хайделбергския лауреатски форум

Бъдещето на изкуствения интелект и математиката е във фокуса на дискусията, с която е предвидено да започне научната програма на Хайделбергския лауреатски форум, който се провежда до 20 септември в Хайделберг, Германия. Идеите си ще представят
14.09.2025 18:21

Започна 12-ото издание на Хайделбергския лауреатски форум

Хайделбергският лауреатски форум откри 12-ото си издание с официална церемония в Хайделбергския университет. От днес до 20 септември 208 млади математици и изследователи в областта на компютърните науки от 54 страни ще обсъждат проблеми, свързани с
14.09.2025 10:01

Развитието на изкуствения интелект ще обсъждат 200 млади учени с близо 30 лауреати на научни награди в Хайделберг

Развитието на изкуствения интелект, предизвикателствата пред учените, работещи в областта на математиката и на компютърните науки, и етични проблеми в света на науката ще обсъждат от днес до 20 септември 200 от най-изявените млади изследователи в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:16 на 10.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация