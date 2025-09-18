Системни измами са установени в научни публикации в областта на математиката

Системни измами са установени в научни математически публикации, съобщиха Германското математическо дружество и Международният математически съюз в съвместно прессъобщение.

Международен екип учени под ръководството на проф. Илка Агрикола, преподавател по математика в университета на Марбург, Германия, е изследвал публикации с изследователски резултати по математика по поръчка на Германското математическо дружество и Международния математически съюз (IMU). Авторите на изследването са документирали системни измами в продължение на години. Резултатите от изследването са публикувани неотдавна онлайн на arxive.org и в специализираното издание Notices of the American Mathematical Society (AMS).

Авторите на изследването отправят и препоръки за преодоляване на този проблем, се посочва в прессъобщението.

Фалшивата наука не само дразни, тя е заплаха за науката и за обществото, казва проф. Кристоф Сорже, генерален секретар на IMU.

Новината за изследването бе разпространена в момент, когато на Хайделбергския лауреатски форум лауреати на най-престижните награди за математика и компютърни науки и млади изследователи в тези области обсъждат новите достижения в математиката. Почтеността в науката, злоупотребите и проверката на достоверността на научните публикации е тема в дискусиите в научната програма на форума в петък.