Използването на изкуствения интелект в полза на хората и в образованието ще обсъдят участниците в Хайделбергския лауреатски форум

Специален пратеник на БТА Антоанета Маркова
Снимка: специален пратеник на БТА Антоанета Маркова (ПК)
Хайделберг,  
16.09.2025 09:56
 (БТА)

Използването на изкуствения интелект в полза на човечеството, за образованието и достиженията на математиката за развитие на изкуствения интелект ще бъдат във фокуса на дискусиите и лекциите на Хайделбергския лауреатски форум днес, предвижда програмата.

Сред участниците в планираните дискусии са Джефри Дийн, лауреат на наградата за компютърни науки за 2012 г. и главен учен на „Гугъл“, който отговаря за развитието на изкуствения интелект в компанията, Дейвид Патерсън, лауреат на награда „Тюринг“ за 2017 г., Лесли Валиант, носител на наградата „Неванлина“ за 1986 г. и на награда „Тюринг“ за 2010 г.

За революцията на машинното обучение в математиката ще разговарят млади учени и преподаватели с лауреатите Санджив Арора (награда за компютърни науки за 2021 г.) и Дейвид Силвър (награда за компютърни науки за 2019 г.).

 

/ВБ/

Списание ЛИК

