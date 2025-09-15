Бившият френски футболен национал Самюел Юмтити прекрати състезателната си кариера

Бившият защитник на Барселона и световен шампион с националния тим на Франция Самюел Юмтити обяви оттеглянето си от професионалния футбол на 31-годишна възраст, съобщава агенция ДПА.

Юмтити бе измъчван от сериозни контузии на коляното през последните години и беше без клуб, откакто договорът му с френския Лил изтече през лятото.

Той беше част от шампионския отбор на Франция през 2018 година и отбеляза победния гол за успеха на полуфинала над Белгия в Санкт Петербург.

Централният защитник прекара шест години в Барселона, след като се присъедини към каталунския гранд от Олимпик Лион през 2016-а и игра за състава през двата сезона, завършили със спечелването на титлата в Ла Лига.

"След интензивна кариера с върхове и спадове, дойде време да се сбогувам", написа Самюел Юмтити в социалните мрежи.

"Дадох всичко от себе си със страст и не съжалявам за нищо. Бих искал да благодаря на всички клубове, президенти, треньори и играчи, с които успях да работя", добави французинът.