Мениджърът на Тотнъм Томас Франк е развълнуван от дебюта си в Шампионската лига

Винаги е било въпрос на кога, а не дали, Томас Франк ще получи една от най-добрите позиции в европейския футбол, според Пеп Гуардиола, а във вторник възходът на новия мениджър на Тотнъм продължава с дебюта му в Шампионската лига.

Датчанинът, който си направи име, превръщайки скромния лондонски клуб Брентфорд в утвърден отбор от Висшата лига, получи обаждане от Тотнъм през юни да замени Анге Постекоглу.

Австралиецът Постекоглу беше уволнен, след като Тотнъм завърши на 17-то място във Висшата лига миналия сезон, но странно, като ги поведе към славата в Лига Европа, той неволно даде на Франк първата му възможност да опита елитния клубен турнир.

51-годишният Франк, който си е изградил репутация на тактически гений, се захваща с бързи темпове в Тотнъм, които спечелиха три от първите си четири мача във Висшата лига, включително победа като гост с 2:0 над Манчестър Сити на Гуардиола.

Франк има известен предишен опит в европейския клубен футбол, като бе извел Брьондби в квалификациите за Лига Европа, но домакинският сблъсък във вторник срещу испанския Виляреал представлява значителна стъпка напред за човека, прекарал седем години в Брентфорд.

„Очевидно е, че това е голямо нещо. Нямам търпение да го видя. Сигурен съм, че ще бъде специално, когато чуем химна на Шампионската лига. Утре е ново преживяване в много отношения. Играхме в Чемпиъншип с Брентфорд на „Грифин Парк“ на малък стадион. Утре ще бъдем на един от най-добрите стадиони в света, играейки в Шампионската лига“, каза Франк пред репортери в понеделник на тренировъчния терен на Тотнъм.

Далеч от това да е един от големите испански клубове, Виляреал е клуб, създаден по образ и подобие на Франк в много отношения, като максимизира малък бюджет, за да надмине тежестта си с проницателен бизнес на трансферния пазар. Франк заяви, че Тотнъм е в турнира, за да спечели трофея, но е наясно с началната задача.

„Искаме да се опитаме да го спечелим. Но най-важното е да се играе мач за мач. Това започва с Виляреал, много добър отбор. Огромно уважение към треньора им Марселино. Неговият отбор е добре структуриран, добре организиран и те обичат да доминират колкото се може повече с топката“, каза още Франк.

Защитникът на Тотнъм Кристиан Ромеро, назначен за капитан от датчанин, има богат опит в Шампионската лига и е световен шампион с Аржентина. Бъдещето му в клуба изглеждаше несигурно миналия сезон, но той процъфтява под ръководството на Франк.

„Имаше едно или две неща в миналото, които не бяха наред, но сега виждам клуб с отлична организация, с ясни идеи, с мениджър, който оправя нещата.

Наистина съм щастлив, откакто Томас пристигна. Той взе решение да продължи договора ми. Харесвам мениджърите, които дойдоха. Харесва ми начинът, по който работим, начинът, по който тренираме.

Всички взимат правилните решения тук в клуба, на всички нива, за да се уверят, че вървим в правилната посока за постигане на успех“, заяви Кристиан Ромеро.

Тотнъм ще бъде без нападателя Доминик Соланке във вторник поради контузия на глезена.

„Не очаквам да отсъства твърде дълго, но той няма да е на разположение за този мач“, каза Франк.