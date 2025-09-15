Сдружение "Фото художници" подреди изложбата "В кадър" в Плевен

В Плевен сдружение „Фото художници“ подреди своята годишна изложба „В кадър“ в галерия „Илия Бешков“. Откриването събра освен приятели и близки на авторите и почитатели на фотографското изкуство.

Фотографското изкуство представя нашия свят по начин, който не може да бъде показан чрез живописта и скулптурата – по един автентичен и реалистичен начин, каза директорът на галерията Цвета Кацарова. В следващите три съботни дни, докато изложбата е представената в залите на галерията, ще се състоят лекции и демонстрации за ученици, както и за любителите на фотографията и любопитни към това изкуство, допълни тя.

Гост на откриването на изложбата бе управителят на фотографската агенция „Булфото“ Евгени Димитров, който разказа как като ученик в Плевен започва неговата любов към фотографията, превърнала се в професия. Той обърна внимание, че в експозицията е показана фотография на единствения българин, носител на наградата „Пулицър“ – Стоян Ненов от Ройтерс.

При откриването на изложбата бяха връчени две специални грамоти – на Владимир Андреев за неговия принос в популяризиране дейността на сдружение „Фото художници“ и на фотографа Теодор Василев за неговия артистизъм и всеотдайност при осъществяване на проекта „Талантите на Плевен“.

„В кадър“ са представени 14 автори със 70 снимки, редовни и асоциирани членове на сдружението от страната и чужбина. Показаните в изложбата фотографии са на авторите от Плевен - Богомил Стоев, Евгени Дайчев, Иван Дончев, Любомир Бенковски, Николайка Цонева, Мирослав Григоров, Теодор Василев и Тихомир Христов, на Красимир Делчев, Пламен Гутинов и Румен Сарандев от Варна, Максим Мармур от Москва, Станислав Цолов от Червен бряг и Стоян Ненов от София.

Изложбата може да бъде разгледаната до 6 октомври.