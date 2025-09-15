Подробно търсене

Израел засега няма намерение да се отказва от "Евровизия" 2026

Михаил Евлогиев
Израел засега няма намерение да се отказва от "Евровизия" 2026
Израел засега няма намерение да се отказва от "Евровизия" 2026
JJ - Настоящият победител в "Евровизия". Снимка: AP Photo/Denes Erdos
Тел Авив,  
15.09.2025 23:04
 (БТА)
Етикети

Въпреки заплахите за бойкот от няколко държави, Израел все още възнамерява да участва в песенния конкурс "Евровизия" 2026, съобщи ДПА.

„Няма причина Израел да не продължи да бъде значителна част от това културно събитие, което не трябва да се превръща в политическо“, каза Голан Йохпаз, главният изпълнителен директор на израелската телевизионна компания Kan, организираща "Евровизия".

Това е първата реакция от Тел Авив на съобщенията на няколко държави, че няма да участват в "Евровизия" 2026 във Виена, ако Израел се включи в музикалната надпревара. Както БТА наскоро съобщи, телевизионни компании от Ирландия и Холандия заплашиха с бойкот, ако това се случи.

Други държави участнички в "Евровизия" също гледат критично на участието на Израел. Словения например намекна, че страната няма да участва в надпреварата, ако Израел е на сцената. Белгия ще вземе решение за евентуалното си участие през декември. В Белгия има две обществени телевизионни компании, които излъчват конкурса. Френскоезичната RTBF е отговорна за изпращането на кандидата и информира ДПА, че подготовката за конкурса засега продължава нормално. Окончателното решение на страната ще бъде взето през декември след общото събрание на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), който е организатор на "Евровизия" и отговаря за участващите страни.

Белгийската холандскоезична телевизионна компания VRT заяви, цитирана от ДПА: „VRT споделя и подкрепя позицията на страните, които се оттеглят от песенния конкурс "Евровизия". Тя очаква ясен сигнал от организаторите и си запазва правото да не излъчва конкурса в бъдеще, пояснява ДПА.

/ВБ/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:33 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация