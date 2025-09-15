Израел засега няма намерение да се отказва от "Евровизия" 2026

Въпреки заплахите за бойкот от няколко държави, Израел все още възнамерява да участва в песенния конкурс "Евровизия" 2026, съобщи ДПА.

„Няма причина Израел да не продължи да бъде значителна част от това културно събитие, което не трябва да се превръща в политическо“, каза Голан Йохпаз, главният изпълнителен директор на израелската телевизионна компания Kan, организираща "Евровизия".

Това е първата реакция от Тел Авив на съобщенията на няколко държави, че няма да участват в "Евровизия" 2026 във Виена, ако Израел се включи в музикалната надпревара. Както БТА наскоро съобщи, телевизионни компании от Ирландия и Холандия заплашиха с бойкот, ако това се случи.

Други държави участнички в "Евровизия" също гледат критично на участието на Израел. Словения например намекна, че страната няма да участва в надпреварата, ако Израел е на сцената. Белгия ще вземе решение за евентуалното си участие през декември. В Белгия има две обществени телевизионни компании, които излъчват конкурса. Френскоезичната RTBF е отговорна за изпращането на кандидата и информира ДПА, че подготовката за конкурса засега продължава нормално. Окончателното решение на страната ще бъде взето през декември след общото събрание на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), който е организатор на "Евровизия" и отговаря за участващите страни.

Белгийската холандскоезична телевизионна компания VRT заяви, цитирана от ДПА: „VRT споделя и подкрепя позицията на страните, които се оттеглят от песенния конкурс "Евровизия". Тя очаква ясен сигнал от организаторите и си запазва правото да не излъчва конкурса в бъдеще, пояснява ДПА.