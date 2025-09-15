Инициативата „Musicorum Via: Две академии – една сцена“ откри есенно-зимния сезон с концерт в БАН

С първия си концерт, с надслов „Пътят на музиката от НМА в БАН“, инициативата „Musicorum Via: Две академии – една сцена“ откри своя есенно-зимен сезон.

Събитието се състоя в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките (БАН) и е съвместна инициатива на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ (НМА) и БАН.

Концертът беше открит от ректора на НМА проф. д-р Сава Димитров и заместник-председателя на БАН проф. Емануел Мутафов. Събитието привлече множество почитатели на класическата музика, като сред официалните гости бяха генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев и бившият председател на БАН акад. Юлиан Ревалски.

„Искам да подчертая, че в салона на Българската академия на науките, наречен на Марин Дринов, се предлага една щипка финес, благодарение на това, че млади изпълнители, които са в началото на своя път или в средата на своето обучение, предлагат безплатни концерти в сърцето на София“, каза за БТА проф. Емануел Мутафов. Той добави, че мисли, че това е дълг на Българската академия на науките – освен знания да дарява и красота и финес.

„Musicorum Via определено се превръща във втори дом на Националната музикална академия и неслучайно заглавието на първия концерт подсказва това – ние се чувстваме тук като на място, където можем да представим всичко, което умеем, знаем и правим за българската култура и образование“, отбеляза проф. д-р Сава Димитров.

Той добави, че всеки концерт има тематична насоченост, а предстоящите събития ще представят различни културни аспекти и цялостта на специалностите и възможностите, които академията предлага не само на студентите, но и на докторантите.

Програмата на първия концерт включваше произведения на Джузепе Верди, Шарл Гуно, Макс Брух, Сергей Рахманинов и Дмитрий Шостакович. Участие взеха Тодор Георгиев, Мина Георгиева, Филип Ставро, клавирното дуо София Чернишкова и Николай Маринов, сопраното Пламена Гиргинова, а на рояла – гл. ас. д-р Лилия Жекова.

Организаторите напомнят, че концертите се провеждат всеки понеделник, като входът е свободен за всички желаещи.

Както писа БТА, на 7 април председателят на БАН чл.-кор. Евелина Славчева и ректорът на НМА проф. д-р Сава Димитров подписаха анекс към рамковото споразумение между двете институции от март 2021 г., с цел да продължат традицията за културно сътрудничество и да предоставят платформа за младите музиканти да развиват и представят своите умения на сцена.