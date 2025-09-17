Академичният симфоничен оркестър на Националната музикална академия откри новия си сезон с тържествен концерт

Подробно търсене

Иван Долев
Академичният симфоничен оркестър откри артистичния сезон в залата на Националната музикална академия (НМА). Снимка: Иван Долев/ БТА (ВЯ)
София,  
17.09.2025 20:04 | ОБНОВЕНА 17.09.2025 21:50
 (БТА)
С тържествен концерт тази вечер Академичният симфоничен оркестър на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ (НМА) откри новия си сезон 2025/2026 г. Събитието се състоя в концертната зала на академията.

В програмата прозвучаха Концерт за цигулка и оркестър в ре мажор, оп. 35 на Чайковски и Симфония № 3 „Шотландска“ в ла минор, оп. 56 от Феликс Менделсон Бартолди. Концертмайстор на вечерта бе Цанка Филипова, а на диригентския пулт застана Никола Николов – студент в пети курс в класа на проф. д-р Григор Паликаров.

Тази вечер откриваме сезона на Академичния симфоничен оркестър с прекрасна романтична програма. Искаме да поздравим всички софиянци и гости на столицата с този празник, каза пред БТА диригентът Николов.

Той допълни, че студенти от Теоретико-композиторския и диригентски факултет, както и от Инструменталния факултет, всяка седмица ще подготвят разнообразна музикална програма за своите гости.

Подготвили сме изключително сложни, но интересни произведения, подчерта за БТА цигуларката Тодорка Христева – студентка в четвърти курс в класа на доц. Галина Койчева.

От НМА напомнят, че през сезона публиката може да посещава концерти всяка сряда от 18:00 ч., подготвени от студенти от различни факултети на НМА.

Както писа БТА, в понеделник, 15 септември, започна новият концертен есенно-зимен сезон на НМА в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките (БАН). Той се осъществи в рамките на инициативата „Musicorum Via: Две академии – една сцена“. Програмата включваше произведения на Джузепе Верди, Шарл Гуно, Макс Брух, Сергей Рахманинов и Дмитрий Шостакович. Участие взеха Тодор Георгиев, Мина Георгиева, Филип Ставро, клавирното дуо София Чернишкова и Николай Маринов, сопраното Пламена Гиргинова, а на рояла – гл. ас. д-р Лилия Жекова.

НМА откри новата си академична година преди дни. Ректорът проф. д-р Сава Димитров пожела на студентите да ги водят три неща – "силата на духа, който притежавате, красотата в това, което правите, трябва да е ювелирна – искайте да знаете повече, за да може тя да блести във вас".

/ВБ/

