Проф. Сава Димитров към студентите от Музикалната академия: Да ви водят три неща – силата на духа, красотата и мъдростта

Да ви водят три неща – силата на духа, който притежавате, красотата в това, което правите, трябва да е ювелирна – искайте да знаете повече, за да може тя да блести във вас. И на финала, трябва да имате мъдрост – ярка реализация на разума и познанието. Тогава ще получите синтеза на изкуството. Тогава ще сте благородници, благородни хора. Думите са на ректора на Националната музикална академия (НМА) проф. д-р Сава Димитров от откриването на академичната година.

Ректорът се обърна специално към първокурсниците: „Благодаря ви, че избрахте НМА, за да продължите своето обучение, за да получите най-доброто, което може да се получи тук, в България, и на Балканите – най-качественото, най-личното и най-топло по отношение на преподавателите, които сте избрали“.

„Това, с което НМА винаги се е гордяла в годините назад, е качеството на образование, което вие, а и ние сме получили. Надявам се, че с годините това качество не само се е утвърдило като еталон за България. Надявам се, че и в бъдеще време, когато завършите, ще носите онази искра, с която ние, по-старите преподаватели, ще можем да казваме, че още едно поколение излиза от тук с готовност след време да заеме нашите места“, каза проф. Сава Димитров.

Новият концертен сезон на НМА започва с Musicorum Via – на 15 септември, в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките (БАН). Концертът е част от инициативата „Две академии – една сцена“. Програмата включва произведения от Джузепе Верди, Шарл Гуно, Макс Брух, Сергей Рахманинов, Дмитрий Шостакович. Изпълнителите са трио „Пезанте“, клавирно дуо София Чернишкова и Николай Маринов, Пламена Гиргинова – сопрано, и Лилия Жекова – пиано.

На 17 септември биг бендът на НМА ще участва в тържествения концерт, с който столицата ни ще отбележи своя празник, заедно с Хилда Казасян, Васил Петров, Михаела Филева и Орлин Павлов. Същия ден Академичният симфоничен оркестър открива артистичния сезон в залата на НМА. Диригент е Никола Николов (от класа на проф. д-р Григор Паликаров), солист – Тодорка Христева, цигулка (от класа на доц. д-р Галина Койчева-Мирчева). Програмата включва творби на Чайковски – Концерт за цигулка и оркестър в ре мажор, оп. 35, и Менделсон-Бартолди – Симфония № 3 „Шотландска“, в ла минор, оп. 56.

