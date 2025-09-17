Академичният симфоничен оркестър открива артистичния сезон в залата на НМА

Академичният симфоничен оркестър открива днес, 17 септември, от 18 часа, артистичния сезон в залата на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" (НМА), съобщиха от висшето училище.

Диригент е Никола Николов (от класа на проф. д-р Григор Паликаров), солист – Тодорка Христева, цигулка (от класа на доц. д-р Галина Койчева-Мирчева).

Програмата включва творби на Чайковски – Концерт за цигулка и оркестър в ре мажор, оп. 35, и Менделсон-Бартолди – Симфония № 3 „Шотландска“, в ла минор, оп. 56.

Както БТА съобщи, в понеделник, 15 септември, започна новият концертен сезон на НМА в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките (БАН). Той се осъществи в рамките на инициативата „Musicorum Via: Две академии – една сцена“. Програмата включваше произведения на Джузепе Верди, Шарл Гуно, Макс Брух, Сергей Рахманинов и Дмитрий Шостакович. Участие взеха Тодор Георгиев, Мина Георгиева, Филип Ставро, клавирното дуо София Чернишкова и Николай Маринов, сопраното Пламена Гиргинова, а на рояла – гл. ас. д-р Лилия Жекова.

НМА откри новата си академична година преди дни. Ректорът проф. д-р Сава Димитров пожела на студентите да ги водят три неща – силата на духа, който притежавате, красотата в това, което правите, трябва да е ювелирна – искайте да знаете повече, за да може тя да блести във вас.

