Шефилд Юнайтед върна Крис Уайлдър на мениджърския пост

Шефилд Юнайтед назначи Крис Уайлдър на мениджърския пост за трети път след уволнението на Рубен Селес, съобщиха от английския клуб в понеделник.

Селес беше уволнен в неделя, след като отборът загуби първите си пет мача от първенството през сезона, включително и поражение с 0:5 срещу Ипсуич, заемайки последно място в класирането до момента.

57-годишният Уайлдър напусна клуба през юни, след като не успя да се класира за Висшата лига. Специалистът, който е бивш футболист на "остриетата", ръководеше тима и от 2016 до 2021 година, като спечели промоция от трета във втора дивизия. През сезон 2019-2020 Шефилд завърши на девето място във Висшата лига под ръководството на Крис Уайлдър.

Специалистът се завърна на стадион "Брамал Лейн" през 2023 година след престои в Мидълзбро и Уотфорд, но не успя да задържи Юнайтед във Висшата лига.

През миналия сезон "остриетата" завършиха на трета позиция във втора дивизия, но загубиха срещу Съндърланд на финала в плейофите за участие в елита.