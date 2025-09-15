Подробно търсене

Шефилд Юнайтед върна Крис Уайлдър на мениджърския пост

Асен Даскалов
Шефилд Юнайтед върна Крис Уайлдър на мениджърския пост
Шефилд Юнайтед върна Крис Уайлдър на мениджърския пост
photo: Owen Humphreys/PA via AP
Лондон,  
15.09.2025 21:48
 (БТА)

Шефилд Юнайтед назначи Крис Уайлдър на мениджърския пост за трети път след уволнението на Рубен Селес, съобщиха от английския клуб в понеделник. 

Селес беше уволнен в неделя, след като отборът загуби първите си пет мача от първенството през сезона, включително и поражение с 0:5 срещу Ипсуич, заемайки последно място в класирането до момента. 

57-годишният Уайлдър напусна клуба през юни, след като не успя да се класира за Висшата лига. Специалистът, който е бивш футболист на "остриетата", ръководеше тима и от 2016 до 2021 година, като спечели промоция от трета във втора дивизия. През сезон 2019-2020 Шефилд завърши на девето място във Висшата лига под ръководството на Крис Уайлдър.

Специалистът се завърна на стадион "Брамал Лейн" през 2023 година след престои в Мидълзбро и Уотфорд, но не успя да задържи Юнайтед във Висшата лига.

През миналия сезон "остриетата" завършиха на трета позиция във втора дивизия, но загубиха срещу Съндърланд на финала в плейофите за участие в елита.

/КМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:04 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация