Българските представители спечелиха седем медала в третия ден на Световното първенство по канадска борба в Албена

Кремена Младенова
Ивелин Милев, снимка: Българска федерация по канадска борба
Албена,  
15.09.2025 20:13
 (БТА)

Българските представители спечелиха седем медала (3 златни и 4 сребърни) в третия състезателен ден на Световното първенство по канадска борба, което се провежда в Албена.

Националите се състезаваха в конкуренцията на общо 250 съперници от 60 държави, съобщиха от федерацията в този спорт.

Ивелин Милев триумфира на шампионата при ветераните, като в категория до 60 килограма на дясна ръка българинът надделя над турския представител Биркан Солмаз. Милев спечели и сребърен медал с лява ръка, след като даде всичко от себе си, но загуби от състезаващия се под неутрален флаг Роман Дриаклик. 

Даниел Живков продължи отличното представяне за България, класирайки се за финал в категория до 80 килограма с дясна ръка. Там Живков не успя се противопостави на бразилеца Руй Шимизу Ферейра и остана втори. 

Два изцяло български финала се проведоха при дамите в категория над 80 килограма, а Елена Димитрова и Жана Ненова показаха, че за канадската борба няма възраст. Димитрова спечели битките с лява и дясна ръка и се превърна в двукратна световна шампионка. Ненова заслужи два сребърни медала.  

Общо 10 български представители взеха участие в третия състезателен ден на надпреварата, който бе посветен на ветераните и предложи изключително напрегнати битки. Утре (16 септември) се дава началото на 27-ото Световно първенство по канадска борба за хора в неравностойно положение.

/КМ/

