Два сребърни медала за България на Световното първенство по канадска борба в Албена

Ива Кръстева
Сашо Андреев (в ляво), снимка: БФ Канадска борба
Албена,  
19.09.2025 22:43
 (БТА)

Българските състезатели спечелиха два сребърни медали на Световното първенство по канадска борба в Албена.

Сашо Андреев стана вицешампион при мъжете в категория до 90 кг с лява ръка. Българинът бе безпогрешен до финала, където отстъпи пред украинеца Олег Жох след преиграване на срещата. 

След три суперсблъсъка в категория .до 110 кг с лява ръка Йордан Цонев остана втори след фаворита Рино Масич от Хърватия. Българинът загуби в четвъртфиналите, но успя да се промъкне във финала, където взе сблъсъка и се стигна до преиграване. Там след серия от обрати и протести победата отиде на сметката на Масич. 

При жените Анна Хранатова се нареди шеста в категория до 50 кг с лява ръка. Хранатова стигна до четвъртфиналите, където отстъпи на представителката на Казахстан Разия Кенжебек.

Утре надпреварата продължава с още 9 категории при мъжете и жените с лява ръка. 

/ИК/

Свързани новини

15.09.2025 20:13

Българските представители спечелиха седем медала в третия ден на Световното първенство по канадска борба в Албена

Българските представители спечелиха седем медала (3 златни и 4 сребърни) в третия състезателен ден на Световното първенство по канадска борба, което се провежда в Албена
14.09.2025 21:07

България спечели световна титла от 46-ото първенство на планетата по канадска борба в Албена

Георги Колев стъпи на световния връх при юношите до 65 килограма с дясна ръка след като не допусна нито една загуба от началото до края на Световното първенство по канадска борба в Албена. Във финала Колев подходи изключително хладнокръвно и
13.09.2025 20:13

България спечели два бронзови медала от първия ден на Световното първенство по канадска борба в Албена

Стефан Стефанов донесе първия медал от Световното първенство по канадска борба, което започна в Албена. В категория 90+ килограма при юношите с лява ръка Стефанов спечели бронзов медал, като се представи повече от достойно в конкуренцията на 18

