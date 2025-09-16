Подробно търсене

България има пет медала след първия ден на Световното първенство по канадска борба за хора в неравностойно положение

Асен Даскалов
България има пет медала след първия ден на Световното първенство по канадска борба за хора в неравностойно положение
България има пет медала след първия ден на Световното първенство по канадска борба за хора в неравностойно положение
Снимка: Красимир Николов/БТА
Албена,  
16.09.2025 21:45
 (БТА)

България спечели пет медала от първия състезателен ден на 27-ото Световно първенство по канадска борба за хора в неравностойно положение. Отлично представяне за родните пара-атлети на шампионата на планетата, който започна в Албена, а страната завоюва 5 отличия (1 златен, 1 сребърен и 3 бронзови). През днешния ден състезателите се бориха с лява ръка.

На световния връх без нито една загуба стъпи Павел Кръстев в категория над 100 килограма при мъжете с визуални увреждания. Националът не остави шансове на грузинеца Георги Васадзе и по този начин защити титлата си от миналата година. 

Второто място спечели Тилка Кайрякова. В категория над 70 кг при жените със слухови увреждания старозагорката отстъпи на Нина Пономариова от Казахстан. 

Трите бронзови отличия за България бяха осигурени от жените в отбора. Лада Хаджиева се нареди трета в категория до 70 кг при хората със увреден слух. Маргарита Дабева стъпи на почетната стълбичка в категория 70+ кг при дамите със зрителни увреждания, а Зифет Неби заслужи бронза в категория 70+ кг при хората с увреден слух.
 
Над 400 състезатели от 60 държави участват в 27-ото Световно първенство за хора в неравностойно положение. Категориите са разделени за състезатели със слухови, зрителни и двигателни увреждания. 

Тази сутрин се състоя официалното откриване на шампионата, в което участие взеха президентът на Индийския параолимпийски компитет Дипа Малик, председателят на Българския параолмипийски комитет Илия Лалов,  президентът на Международната федерация по канадска борба Асен Хаджитодоров и председателят на Българската федерация по канадска борба Георги Благов.

Утре битките при пара-атлетите продължават със срещите с дясна ръка.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:37 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация