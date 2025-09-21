Подробно търсене

Две титли и сребърен медал за България от Световното първенство по канадска борба в Албена

Ива Кръстева
Две титли и сребърен медал за България от Световното първенство по канадска борба в Албена
Две титли и сребърен медал за България от Световното първенство по канадска борба в Албена
Димитрина Петрова (в средата), снимка: БФ Канадаска борба
Албена,  
21.09.2025 22:21
 (БТА)

Българските състезатели спечелиха два златни и един сребърен медал в днешния предпоследен ден на Световното първенство по канадска борба в Албена.

Димитрина Петрова даде тон на българския триумф, стъпвайки на върха в категория до 60 кг при жените с дясна ръка. Тя не остави шансове на конкуренцията и грабна златния медал без нито една загуба. На финала Петрова победи Лучия Дебнарова от Словакия. 

Сашо Андреев също стъпи на световния връх за 13-и пореден път в неговата кариера. В категория до 90 кг с дясна ръка при мъжете той загуби на финала от Талгат Иктаев от Казахстан, но след това се стигна до преиграване на срещата. Там след серия от протести и оспорвания Андреев беше безкомпромисен и се качи на най-високото ниво на стълбичката. Така българинът завърши с общо два медала - злато и сребро от 46-ото Световно първенство по канадска борба.

Шампионският ден бе приключен от Йордан Цонев, който направи страхотни срещи, но силите му не стигнаха на финала и той остана със сребърен медал. В категория до 110 кг при мъжете Цонев отстъпи на грузинеца Бачо Шанигашвили. Така той завършва с два сребърни медала в Албена след този на лява ръка в същата категория преди два дни. 

Още трима български състезатели успяха да стигнат до финалите през днешния ден. Анна Гранатова подобри осмото си място с лява ръка и се класира шеста с дясна ръка в категория до 50 кг при жените. Димитър Маринчев се нареди девето място. В категория до 55 кг при мъжете с дясна ръка българинът отстъпи от представителя на Казахстан Йерсултан Айпкан.

Ивелин Милев е шести в света при мъжете с дясна ръка. Световният шампион за ветерани в категория до 60 кг се представи повече от достойно срещу сериозна конкуренция при най-добрите. Милев стигна до полуфинал, където отстъпи срещу грузинеца Датуна Жишкариани.

Утре е последният ден от надпреварата, като отново в борбата за медалите излизат мъжете и жените с дясна ръка. 

/ИК/

Свързани новини

19.09.2025 22:43

Два сребърни медала за България на Световното първенство по канадска борба в Албена

Сашо Андреев стана вицешампион при мъжете в категория до 90 кг с лява ръка. Българинът бе безпогрешен до финала, където отстъпи пред украинеца Олег Жох след преиграване на срещата.
15.09.2025 20:13

Българските представители спечелиха седем медала в третия ден на Световното първенство по канадска борба в Албена

Българските представители спечелиха седем медала (3 златни и 4 сребърни) в третия състезателен ден на Световното първенство по канадска борба, което се провежда в Албена
14.09.2025 21:07

България спечели световна титла от 46-ото първенство на планетата по канадска борба в Албена

Георги Колев стъпи на световния връх при юношите до 65 килограма с дясна ръка след като не допусна нито една загуба от началото до края на Световното първенство по канадска борба в Албена. Във финала Колев подходи изключително хладнокръвно и
13.09.2025 20:13

България спечели два бронзови медала от първия ден на Световното първенство по канадска борба в Албена

Стефан Стефанов донесе първия медал от Световното първенство по канадска борба, което започна в Албена. В категория 90+ килограма при юношите с лява ръка Стефанов спечели бронзов медал, като се представи повече от достойно в конкуренцията на 18

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:44 на 21.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация