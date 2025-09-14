България спечели световна титла от 46-ото първенство на планетата по канадска борба в Албена

Георги Колев стъпи на световния връх при юношите до 65 килограма с дясна ръка след като не допусна нито една загуба от началото до края на Световното първенство по канадска борба в Албена. Във финала Колев подходи изключително хладнокръвно и триумфира над представителя на Молдова – Матей Тюркан. Трети в категорията се нареди Матус Полак от Чехия. За българина това е втора титла от голям шампионат след като през юни стъпи и на европейския връх на шампионата в Румъния.

България имаше още един повод за гордост, след като Иво Рашев спечели втория си медал от световното първенство. След като вчера спечели бронз при младежите до 100 килограма с лява ръка, днес Рашев отново завърши трети, този път с дясна ръка в същата категория. В полуфинала българинът не успя да се противопостави отново на казахстанеца Тойрат Касимов, пред когото отстъпи и през вчерашния ден.

При най-малките в категория 70+ килограма на крачка от медал остана Александър Иванов. Достойно представяне и за останалите млади надежди в канадската борба. Във втория състезателен ден на 46-ото Световно първенство, което се провежда в Албена "лъвчетата" се срещнаха със съперници от над 60 държави от всички континенти. 33 български атлети взеха участие при юношите и девойките с дясна ръка.

Равносметката в първите два дни за България е един златен и три бронзови медала. Георги Колев при юношите затвърди позицията си на №1 в света в категория до 65 кг с дясна ръка. Два бронзови медала при младежите до 100 кг с лява и дясна ръка спечели Иво Рашев, докато Стефан Стефанов се нареди трети в категория 90+ кг с лява ръка за юнши.

Утре първенството продължава със срещите при ветераните с лява и дясна ръка. Надпреварата ще бъде предавана на живо в канала на Olympic Chanel и в онлайн стрийма Youtubе канала на Световната федерация по канадска борба (WAF).