България спечели два бронзови медала от първия ден на Световното първенство по канадска борба в Албена

Стефан Стефанов донесе първия медал за България от 46-ото световно първенство по канадска борба, което стартира днес в Албена. Юношата се представи повече от достойно в категория 90+ килограма и в конкуренцията на 18 състезатели се нареди трети на почетната стълбичка.

В самия край на надпреварата европейският шампион от тази година Иво Рашев също се нареди трети в категория до 100 килограма при юношите с лява ръка. Рашев показа страхотна игра във всичките си срещи и отстъпи на полуфинала срещу казахстанеца – Тойрат Касимов, който се окичи със сребро. Шампион в категорията стана Тойрат Тутберидзе от Грузия.

Достойно представяне и за другите ни млади надежди в канадската борба. В първият състезателен ден на 46-ото Световно първенство, което се провежда в Албена "лъвчетата" се срещнаха със съперници от над 60 държави от всички континенти. 30 български атлети взеха участие при юношите и девойките с лява ръка. Общо в тях се състезаваха над 650 момчета и момичета, а срещите ни предложиха много драма, емоции и обрати.

Под знака на българската култура и пред стотици зрители Многофункционалната спортна зала в Албена прие церемонията по откриването на 46-ото световно първенство по канадска борба и 27-ото световно първенство за хора с увреждания. Гостите станаха свидетели на представянето на всяка нация, фолклорно изпълнение на професионален ансамбъл „Добруджа” и балетна формация „MY DANCE”.

На церемонията присъстваха заместник-министърът на туризма Павлин Петров, ректорът на МУ – Варна проф. д-р Димитър Райков, президентът на Световната федерация по канадска борба Асен Хаджитодоров и председателят на Българската федерация Георги Благов.

„Изключително съм горд, че през тази година България е домакин на такова голямо събитие, защото то се осъществява в 30-ата годишнина на нашата федерация. Пожелавам успех на всички състезатели и треньори, но както знаете първото място е само едно и нека най-силният победи!” – заяви Георги Благов в приветственото си слово.

Състезанието се осъществява под патронажа на президентът на Република България Румен Радев и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Министерството на туризма и Община Балчик.

Утре първенството продължава със срещите при юношите и девойките с дясна ръка и отново ще бъде излъчено на живо в канала на Olympic Chanel и в онлайн стрийма Youtubе канала на Световната федерация по канадска борба (WAWF).