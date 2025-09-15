Подробно търсене

Фенове на Славия направиха по-специален първия учебен ден за децата в пет софийски училища

Асен Даскалов
Фенове на Славия направиха по-специален първия учебен ден за децата в пет софийски училища
Фенове на Славия направиха по-специален първия учебен ден за децата в пет софийски училища
снимка: Сдружение Слависти
София,  
15.09.2025 21:31
 (БТА)

Фенове на Славия от сдружение Слависти организираха инициатива, в която на 15 септември бяха раздадени специални тетрадки и учебни комплекти на първокласниците в пет софийски училища (5-то, 26-то, 36-то, 66-то и 132-ро). 

"Първият учебен ден стана още по-специален и запомнящ се. Слависти възобновяват едно от основните наследства на идеалите на "белия" клуб - активното участние в социалния живот на обществото. Славия и Сдружение Слависти честитят на всички ученици и учители новата учебна година. Желаем ви да бъде успешна и изпълнена с много нови знания и позитивизъм", се казва в съобщението на феновете.

На тетрадките, подарък за най-малките ученици, са изобразени Ваня Войнова и Александър Шаламанов, две от легендите на Славия и българския спорт съответно в баскетбола и футбола. На другата част от ученическия комплект личат и някои от най-старите символи на "белите".

/КМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:03 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация