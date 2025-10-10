Берлин и Киев ще си сътрудничат в областта на ИТ за военните

Според информация от Киев, Германия и Украйна са подписали споразумение за сътрудничество в областта на цифровизацията на военните сили, предаде ДПА.

Споразумението, валидно от 2026 до 2028 г., предвижда финансиране на три ИТ проекта за украинските въоръжени сили, съобщи министерството на отбраната.

Заместник-министърът на отбраната на Украйна Оксана Ферчук описа споразумението като "сигнал, че подкрепата за цифровизацията на въоръжените сили нараства".

Финансирането ще бъде насочено към разширяване на програмата "Делта" – система за управление на бойното поле, предназначена да даде на щабните офицери по-голям контрол в сложни бойни ситуации.

То ще подкрепи и приложенията "Армия+" и "Резерв+", използвани за вътрешно военно управление, съобщи министерството.

Войната срещу Украйна, започната от руския президент Владимир Путин преди повече от три години и половина, все повече придобива формата на технологичен конфликт, посочва ДПА.

Украйна разчита в голяма степен на напредъка в комуникациите и оръжейните технологии, за да се противопостави на руските сили, които запазват превъзходство по отношение на огнева мощ и човешки ресурси.