Ердоган заяви, че ще продължи да работи за развитието на двустранните отношения със Сирия

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес по време на среща с временния президент на Сирия Ахмед аш Шараа в Доха, че ще продължи да работи за развитието на двустранните отношения между Турция и Сирия, съобщи турската Дирекция по комуникации в социалната мрежа "Ен сосял".

Ердоган и Шараа разговаряха в кулоарите на срещата на Организацията за ислямско сътрудничество, която се провежда в Катар заради ударите на Израел над преговарящата делегация на Хамас в Доха. На разговорите присъстваха още турският външен министър Хакан Фидан и шефът на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън.

„По време на разговорите президентът Ердоган е заявил, че Турция предприема стъпки за обединяване на различните елементи в Сирия и че е важно да се запази единството и солидарността на Сирия, а Сирийските демократични сили (СДС) да спазват споразумението от 10 март“, се казва в публикацията на Дирекцията в „Ен Сосял“, като се отбелязва още, че Ердоган е подчертал, че присъствието на Шараа на срещата в Доха е от „историческо значение“ и е заявил, че Турция ще продължи да подкрепя Сирия.