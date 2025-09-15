Подробно търсене

Ердоган заяви, че ще продължи да работи за развитието на двустранните отношения със Сирия

Кристиан Стратев
Ердоган заяви, че ще продължи да работи за развитието на двустранните отношения със Сирия
Ердоган заяви, че ще продължи да работи за развитието на двустранните отношения със Сирия
Временният президент на Сирия Ахмед аш Шараа и турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Снимка: AP Photo/Francisco Seco (Архив)
Анкара,  
15.09.2025 20:15
 (БТА)

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес по време на среща с временния президент на Сирия Ахмед аш Шараа в Доха, че ще продължи да работи за развитието на двустранните отношения между Турция и Сирия, съобщи турската Дирекция по комуникации в социалната мрежа "Ен сосял". 

Ердоган и Шараа разговаряха в кулоарите на срещата на Организацията за ислямско сътрудничество, която се провежда в Катар заради ударите на Израел над преговарящата делегация на Хамас в Доха. На разговорите присъстваха още турският външен министър Хакан Фидан и шефът на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън. 

„По време на разговорите президентът Ердоган е заявил, че Турция предприема стъпки за обединяване на различните елементи в Сирия и че е важно да се запази единството и солидарността на Сирия, а Сирийските демократични сили (СДС) да спазват споразумението от 10 март“, се казва в публикацията на Дирекцията в „Ен Сосял“, като се отбелязва още, че Ердоган е подчертал, че присъствието на Шараа на срещата в Доха е от „историческо значение“ и е заявил, че Турция ще продължи да подкрепя Сирия. 

/ВН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:28 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация