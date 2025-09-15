Румъния взима на заем 30 млрд. евро годишно и не може да продължава повече така, предупреди премиерът Илие Боложан

Румънският премиер Илие Боложан заяви днес по време на изслушване на тема промените в образователната сфера, че всяка година Румъния взима на заем 30 млрд. евро и че това не може да продължава, независимо какво правителство е на власт, съобщават румънските медии.

От най-голямата опозиционна партия – Алианс за обединение на румънците, внесоха миналата седмица предложение за изслушване на министъра на образованието във връзка с кризата в сектора и поискаха оставката му.

Новата учебна година започна на 8 септември в Румъния с протести и несигурност, а над 10 000 учители протестираха в центъра на Букурещ и заплашиха със стачка.

Премиерът Илие Боложан, който е и сенатор, взе думата в пленарната зала, за да обясни решенията на правителството, тъй като те не зависят само от Министерството на образованието.

„Бих искал да си припомните, че разликата между приходите и разходите на румънската държава за едногодишен период е 30 млрд. евро. Тоест Румъния всяка година взима на заем 30 млрд. евро, за да може да функционира. И независимо какво е правителството, трябва да се предприемат мерки за увеличаване на приходите, което и направихме, и за намаляване на разходите (…)“, заяви министър-председателят относно мерките за икономии, които неговото правителство прокара в парламента, за да намали прекомерния бюджетен дефицит на Румъния.

Правителството прокара в парламента два пакета от бюджетно-фискални мерки, които бяха посрещнати с протести и обществено недоволство.

Илие Боложан посочи, че мерките, предложени в сферата на образованието, имат за цел да направят системата ефективна. Той отбеляза, че с въведените промени седмичната норма часове за преподаване е увеличена до 20 часа, което по думите му отговаря на средното за Европа равнище, и даде пример с Германия, където седмичната норма е 24-25 часа.

Във връзка с недоволството по повод стойността на стипендиите премиерът каза, че през 2020 г. общата сума за стипендии е била 188 млн. леи (близо 40 млн. евро), а три години по-късно е нараснала на 4,7 милиарда леи (близо милиард евро). Премиерът сравни и броя на учениците, които са получавали стипендии – през 2015-2016 г. 124 000 ученици от общо три милиона са получавали стипендии, докато през 2024 г. от общо 2 250 000 ученици стипендии са получавали 1 400 000.

„При условие, че взимаме пари на заем, искате ли да продължим с това надхитряне, което не можем да си позволим?“, попита премиерът в пленарната зала.

Опозиционната партия Алианс за обединение на румънците поиска оставката на министъра на образованието Даниел Давид и незабавно анулиране на мерките, които визират образователната сфера.

Сенатор Агота Кондор от партията на етническите унгарци, която е част от управляващата коалиция, заяви, че вносителите на предложението имат за цел само да предизвикат скандал, шум и да експлоатират популистки темата, съобщава Аджерпрес.

Сенатор Иринеу Даръу от Съюз за спасение на Румъния, която също е част от управляващата коалиция, предупреди, че дълбоката реформа в образованието има цена и иска време.

Министърът на образованието Даниел Давид призова за общо усилие и признаване на реалността. Той предложи „пакт на образованието и науката за срок от 10 години“ с няколко мерки, които да доведат до положителни промени в сектора.

Лидерът на сенаторите от Алианс за обединение на румънците Петришор Пею заяви, че всички показатели поставят Румъния на последно или на предпоследно място в ЕС и ако не се излезе от парадигмата, че бюджетът трябва да бъде спасен, като се реже от образованието, Румъния никога няма да направи крачка напред.

Сенатът гласува по предложението на опозицията и отхвърли искането за оставка на министъра на образованието с 82 на 40 гласа, информират румънските медии.