Задълбочаване на икономическото партньорство обсъдиха президентът Румен Радев и китайският заместник-министър на търговията

Задълбочаване на икономическото партньорство обсъдиха на среща президентът Румен Радев, заместник- министърът на търговията на Китайската Народна Република (КНР) и представители на китайска бизнес делегация, която е на посещение по повод осемнадесета сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В делегацията са включени представители на компании с дългогодишни традиции на европейския пазар, които проявяват интерес за инвестиции в България. В срещата с българския президент участваха посланикът на Китай в България Дай Цинли, генералният директор на Отдела по европейски въпроси на КНР Ю Юантанг, заместник-генералният директор на Отдела за външни инвестиции и икономическо сътрудничество Уанг Ци, директорът на Отдела по външна търговия Лиу Хонгян, пише в съобщението.

Според президента Радев приятелските отношения и доверието между България и Китай създават благоприятни предпоставки за всестранно задълбочаване на икономическото партньорство. Президентът определи Китай като изключително важен партньор за България и отчете възходящото развитие на икономическите отношения между двете държави през последните години, се казва още в информацията.

Президентът е подчертал, че официалното му посещение в КНР през 2019 г. е довело до издигането на двустранните отношения до ниво на стратегическо партньорство, което, по думите му, може да бъде изпълнено с реално съдържание чрез засилване на сътрудничеството в областта на високите технологии, изкуствения интелект и инвестициите с висока добавена стойност.

Пред представителите на китайския бизнес държавният глава е откроил и предимствата на страната ни за привличане на чуждестранни инвестиции, сред които са стратегическото географско положение, ниските оперативни разходи, благоприятната данъчна политика, както и динамичното технологично развитие на България в областта на изкуствения интелект, IT и аутомотив сектора.

Президентът е посочи, че българските фирми са гъвкави и могат да предложат надеждно партньорство в кратки срокове, а България е на най-късия път до Европа, предлагайки всички предимства за производство и като логистичен център в ЕС, допълват от прессекретариата. Развитието на трансграничната пътна инфраструктура, преминаваща през страната ни, гарантира висока доходност на инвеститорите в този сектор, информирал още президентът, акцентирайки върху огромния ръст на транспорта на стоки през българо-турската граница, която от 2024 г. е най-натоварената в света. Обща бе позицията, че развитието на Транскаспийския международен транспортен коридор, с което България е силно ангажирана в партньорство със страните от Централна Азия, е ключов фактор за подобряването на свързаността между Китай и Европа, се казва в съобщението.

Заместник-министърът на търговията на Китай Лин Дзи е благодарил за възможността да бъде проведена среща с президента на България и подчерта, че засилването на бизнес връзките между двете страни ще доведе до закономерно сближаване между двата народа. Според него стратегическото сътрудничество между двете държави ще отиде толкова надалеч, колкото повече се задълбочава икономическото партньорство.

България и Китай трябва да работят за разширяване на търговията помежду си, която расте стабилно през последната година и чието развитие трябва да бъде поддържано. Необходимо е да се разшири и износът от България за китайския пазар, където има голям потенциал, заяви по-рано заместник-министърът на търговията на Китай Лин Цзи по време на Българо-китайски бизнес форум, организиран от Българската търговско-промишлена палата (БТПП).