Подробно търсене

Почина членът на хокейната Зала на славата Ед Джакомин

Кремена Младенова
Почина членът на хокейната Зала на славата Ед Джакомин
Почина членът на хокейната Зала на славата Ед Джакомин
снимка: AP Photo/John Lent, File
Ню Йорк,  
15.09.2025 21:00
 (БТА)

Хокейният вратар, член на Залата на славата Ед Джакомин е починал на 86-годишна възраст, съобщава агенция АП.

От Ню Йорк Рейнджърс и Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) информираха за смъртта на Джакомин по-рано днес. Говорител на асоциацията заяви, че организацията е научила от представител на Детройт Ред Уингс, че Джакомин е починал в дома си в неделя вечерта.

Ед Джакомин спечели трофея "Везина" за най-добър вратар в лигата и беше петкратен участник в Мача на звездите в продължение на повече от десетилетие с тима на Рейнджърс от 1965-а до 1976 година, преди да завърши кариерата си в Детройт.

Неговият номер 1 беше оттеглен от употреба и издигнат в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк, а той самият бе въведен в Залата на славата през 1987 година.

В изявление на Ню Йорк Рейнджърс се казва, че Джакомин е олицетворение на това какво означава да играеш за отбора, добавяйки: "Не можете да обсъждате историята на тази организация и да не се сетите веднага за Еди."

/КМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:04 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация