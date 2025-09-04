Две изложби подреди поетесата и художник Виктория Алексиева в Берковица

Две изложби „Илюстрации“ и „Японска калиграфия – шодо“ подреди поетесата и художник Виктория Алексиева в Берковица, съобщават от общинската управа.

Експозициите са част от празничната програма на града. Те са разположени в Народно Читалище „Иван Вазов - 1872“ и ще останат там до 10 септември.

Творческият псевдоним на авторката е Виктория Алексиел. Родом от Северозападна България, тя е завършила Великотърновския университет с квалификация лингвист – преводач по японски и английски език. В момента живее в Пловдив, където работи като преводач и преподавател по японски език, култура и калиграфия (шодо). Художественото изкуство и литературата са двете ѝ най-големи страсти, които тя обединява в своите произведения. Вдъхновява се както от природата и заобикалящия свят, така и от дълбокия си вътрешен свят. Нейни публикации са поетична книга „Маскарад“, преводи на Оскар Уайлд, Джордж Г. Байрън и хайку от български на японски език в алманах „Огоста“, както и авторска поезия и илюстрации в списание „Небет Тепе“, посочват за автора от Община Берковица.