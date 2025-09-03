Изложбата "Случайни срещи в добавено време" на Милко Павлов ще бъде открита днес в София

Изложбата "Случайни срещи в добавено време" на Милко Павлов ще бъде открита днес, 3 септември, в 18 часа, в Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство, филиал на Националната галерия, съобщават организаторите. Куратор на експозицията е Надежда Джакова.

"В безкрайното многообразие от образи Милко Павлов открива фрагменти – цветни отрязъци, които добавя един към друг и създава нови и различни пространства. Те не са от настоящето, не разказват и миналото. Картинните измерения си имат собствено време – добавено от художника, неназовано, но със сигурност в бъдещето", казват от Националната галерия. Добавят, че процесът на датиране в бъдещето при Милко Павлов продължава през последните двадесет години.

Датировки носят и заглавията на творбите. Те не само са написани на гърбовете им, а и по стените на залата.

Идеята за "Случайни срещи в добавено време" се ражда в хода на разговори между Павлов и Джакова в пространството на Софийския арсенал, казват организаторите.

Авторът от години поделя времето си между Берлин и София. Картините, които се показват, са създавани при всяко негово завръщане в България, специално за музея.

Милко Павлов е роден през 1956 г. в гр. Айтос. Член е на Съюза на българските художници от 1990 г. и е сред съучредителите на Клуба на вечно младите художници. От 1999 г. живее и работи и в България, и в Германия. Представя работата си по света, като подрежда изложби в София, Бремен, Калифорния, Ратинген, Берлин, Сан Себастиан и др. Негови творби са в колекции на Национална художествена галерия, София; Софийска градска художествена галерия; Фондация „Св. Матей“, Берлин Германия; Градска галерия, Бремен, Германия; Музей на университета TAMA ART, Токио, Япония; Международното графично общество, Краков, Полша, и др.

