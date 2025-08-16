Ежегодното издание на алманах „Мостове“ с творби на ловешки автори ще бъде представено в Ловеч

Новото издание на алманах „Мостове“ с творби на ловешки автори ще бъде представено на 21 август в Клуба на дейците на културата (КДК) в Ловеч, като част от събитията, посветени на Освобождението на града – 22 август. Това съобщи Жанина Илиева, председател на КДК.

В тазгодишният алманах на КДК и Община Ловеч са включени 25 поети, 14 автори на разкази, четири рецензии за книги и очерци за творци, девет статии на историци, краеведи, представители на културни организации в Ловеч. Представени са в цветна вложка картини от Националния пленер „Синя зона“, пленер „Дувари“, „Есенен салон 2024“. Изданието е илюстрирано с творби и фотографии на художници.

В алманаха редом с утвърдените ловешки творци намират място и възпитаници на Профилираната езикова гимназия „Екзарх Йосиф Първи“ в Ловеч, които правят първите си стъпки в творчеството.

Светлана Петрова от Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ участва със статия за новото библиографско издание на институцията „Ловеч в ритъма на времето – музикални свидетелства от страниците на регионалния печат 1889-1944 г.“, Мирослава Метева разказва за художничката Милка Карагечева, Павлина Петрова, началник на Държавния архив в Ловеч, е включена с материала „80 години от създаването на Радювенското селско спомагателно дружество „Прогрес“ в град Торолд, Канада“. Публикувана е и статия на Пенка Чернева по повод 100 години от създаването на Лятната ученическа колония и Училище на открито в Ловеч. Ганчо Ганев от Регионалния исторически музей в Ловеч припомня в статия за преминаването на Олимпийския огън през Ловеч преди 45 години.

В „Мостове 2025“ има и интервю с руския режисьор Олег Степанов, режисирал спектакъла „Брачен договор“ от Ефаим Кишон за ловешка сцена, статии за проекти на Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“, за ловчанско читалище „Наука - 1870 г.“, за новите почетни граждани на Ловеч и за връчените награди в областта на културата през 2025 г.

Екипът, реализирал изданието с финансовата подкрепа на Община Ловеч, включва художниците Валентин Узунов и Тихомир Витков, както и редактора Жанина Илиева.