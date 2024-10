Британският павилион на Венецианското биенале разказва истории за мигрантски диаспори

Художникът и режисьор Джон Акомфра е авторът на проекта на Великобритания в 60-ото издание на Венецианското биенале. Инсталацията Listening All Night To The Rain е отворена по структура и разказва истории за мигрантски диаспори във Великобритания.

АВТОРЪТ

„Огромна привилегия и чест е да бъда поканен да представя Великобритания на 60-ото Венецианско биенале – това без съмнение е една от най-вълнуващите възможности, които могат да бъдат предоставени на един художник. Приемам тази покана като признание и платформа за всички, с които съм си сътрудничил през десетилетията и които продължават да правят работата ми възможна. Благодарен съм, че ми беше даден момент да изследвам сложната история и значението на тази институция и нацията, която представлява, както и нейния архитектурен дом във Венеция – с всички истории, които е разказвала и ще продължава да разказва“, казва Джон Акомфра, цитиран от официалния сайт на Британския съвет, комисар на британския павилион на Венецианското биенале.

На официалния сайта на биеналето Джон Акомфра е описан като художник и режисьор, чиято работа е изследване на паметта, расовата несправедливост, мигрантските диаспори и изменението на климата. „Listening All Night To The Rain показва ангажираността на художника с темите за постколониализма, екологията и естетиката с фокус върху самия акт на слушане“, посочват те.

ПАВИЛИОНЪТ

Отворена по структура, изложбата отразява постоянния интерес на художника към нелинейните форми на разказване на истории и колаж. Филмовите екрани, вградени в скулптурни инсталации, са вдъхновени от структурата и формата на олтари от религиозни обекти. Всяко отделно пространство в галерията обединява определени цветове, повлияно от картините на американския художник Марк Ротко, за да покаже как абстракцията може да представи същността на човешката драма, пише изданието Lisson gallery.

ИНСТАЛАЦИЯТА

„Listening All Night To the Rain, черпи заглавието си от поезията на китайския писател и художник от XI век Су Донгпо, която изследва преходността на живота по време на периода на политическо изгнание. Организирана в поредица от подобни на песни движения или „кантоси“, изложбата, курирана от Тарини Малик, обединява осем взаимосвързани и припокриващи се мултимедийни и звукови инсталации в единна и потапяща среда, която разказва истории за мигрантски диаспори във Великобритания. Изложбата е резултат от десетилетия обширни изследвания на художника и неговия екип, използващи исторически записи, за да контекстуализират своя опит от днешния ден“, се казва още в Lisson gallery.

Те отбелязват, че Listening All Night To The Rain съчетава новозаснет материал, архивни видеозаписи и неподвижни изображения, с аудио и текст от международни архиви и библиотеки. Изложбата разказва глобални истории чрез „спомените“ на хора, които представляват мигрантските общности във Великобритания, и изследва как многобройните геополитически разкази се отразяват в опита на хората от диаспората в по-широк план.

Павилионът на Великобритания може да бъде разгледан до 24 ноември във Венецианските градини.

Както БТА писа, тазгодишното издание на биеналето бе официално открито на 20 април. Негов главен куратор е Адриано Педроза, а темата е „Чужденци навсякъде“.