Възстановено е движението за тежкотоварни автомобили в пътния участък между Згалево и Пордим в област Плевен

Възстановено е движението по път III-3501 Згалево - Пордим за тежкотоварни автомобили. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано днес в пътния участък стана катастрофа между два леки автомобила. При сблъсъка е пострадала жена, управлявала единия автомобил. Тя е на 55 години, с фрактура на глезен, оказана ѝ е медицинска помощ.