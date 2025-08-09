Подробно търсене

Възстановено е движението за тежкотоварни автомобили в пътния участък между Згалево и Пордим в област Плевен

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Снимка: Елина Кюркчиева/БТА
Плевен,  
09.08.2025 19:36
 (БТА)

Възстановено е движението по път III-3501 Згалево - Пордим за тежкотоварни автомобили. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано днес в пътния участък стана катастрофа между два леки автомобила. При сблъсъка е пострадала жена, управлявала единия автомобил. Тя е на 55 години, с фрактура на глезен, оказана ѝ е медицинска помощ.

/МК/

