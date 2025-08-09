Подробно търсене

Ограничено е движението за тежкотоварни автомобили на път в Плевенска област заради катастрофа

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
Снимка: БТА, архив
Плевен,  
09.08.2025 18:15
 (БТА)

Временно е ограничено движението по пътя между село Згалево и град Пордим за тежкотоварни автомобили поради пътнотранспортно произшествие. Това съобщи за БТА регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова. 

Тя допълни, че сигнал за катастрофата е постъпил в 15:34 часа. Незабавно са изпратени полицейски екипи, които установяват, че сблъсъкът е между два леки автомобила. Пострадала е жена, управлявала единия автомобил. Тя е на 55 години, с фрактура на глезен, оказана ѝ е медицинска помощ. На място движението се регулира от пътни полицаи. Към момента все още се извършват огледи. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, подчерта Цветкова.

По информация на Агенция "Пътна инфраструктура" въведеният обходен маршрут за тежкотоварни автомобили е по път I-3 Гривица - Българене. 

 

 

