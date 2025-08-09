Подробно търсене

Иван Лазаров
Снимка: Севдалина Кръстева, БТА (архив)
София,  
09.08.2025 18:11
 (БТА)

Овладян е пожарът между селата Градец и Царичина, съобщи за БТА кметът на Костинброд Трайко Младенов. Той подчерта, че на място е имало достатъчен брой противопожарни екипи, които са овладели огъня, а в гасенето отново са се включили и доброволци. 

Кметът посочи, че на място са били също областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска и директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Георги Иванов.

Кметът на Костинброд благодари за добрата съвместна работа на пожарникарите и доброволците и подчерта, че всички институции са реагирали своевременно. 

По-рано днес бе задействана системата за ранно предупреждение на населението при бедствия BG-Alert. 

/МК/

