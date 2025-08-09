Подробно търсене

Виктор Турмаков
Срещата между президентите на Армения и Азербайджан в САЩ заслужава позитивна оценка според руското МВнР
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова. Снимка: Russian Foreign Ministry Press Service via AP
Москва,  
09.08.2025 18:48
 (БТА)

Русия приветства мирното споразумение с американско посредничество между Азербайджан и Армения, но предупреди, че външна намеса може да усложни ситуацията в Южен Кавказ, предаде Ройтерс.

Споразумението, подписано вчера по време на среща между президентите на Армения и Азербайджан Никол Пашинян и Илхам Алиев във Вашингтон в присъствието на американския им колега Доналд Тръмп, включва изключителни права за САЩ за развитието на транспортния коридор през Армения, свързващ Азербайджан с неговия граничещ с Турция анклав Нахичеван.

Москва оценява позитивно срещата, като се надява, че това ще помогне за установяването на мира, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

„Последователно подкрепяме всички усилия, помагащи за постигането на ключовата за регионалната сигурност цел. Във връзка с това срещата на лидерите на южнокавказките републики във Вашингтон с посредничеството на американската страна заслужава положителна оценка. Надяваме се, че въпросната стъпка ще помогне за постигането на дневния ред на мира“, отбеляза дипломатът. Тя допълни, че помиряването между Баку и Ереван трябва да се основава на баланса на интересите на страните и да се вписва в регионалния контекст.

„Помиряването на двете страни трябва да се впише в регионалния контекст и да се основава на баланса на интересите и безусловното уважение на приоритетите на страните и съседните държави“, отбеляза Захарова. Тя подчерта, че най-добрият вариант за решението на регионалните въпроси се заключва в „търсенето и по-нататъшното изпълнение на решенията, изработени от самите страни от региона при подкрепата на непосредствените съседи Русия, Иран и Турция“.

„Участието на извънрегионални играчи трябва да работи за укрепване на мирния дневен ред, а не да създава допълнителни трудности и разделителни линии. Бихме искали да избегнем тъжния опит със западната помощ при разрешаването на конфликтите в Близкия изток. Примерите в Южен Кавказ включват присъствието на наблюдателната мисия на ЕС в Армения, чиято дейност постоянно дразни другите регионални играчи“, допълни Захарова.

/ЛМ/

09.08.2025 17:38

Турция приветства създаването на стратегически транзитен коридор с мирното споразумение между Азербайджан и Армения

Турция днес приветства мирното споразумение между Азербайджан и Армения и заяви, че се надява стратегическият транзитен коридор между Азербайджан и ексклава му Нахичеван да бъде отворен скоро, съобщи Ройтерс.
09.08.2025 17:11

Иран каза, че няма да позволи създаването на коридор между основната част на Азербайджан и анклава му Нахичеван

Съветник на върховния лидер на Иран Аятолах Али Хаменей заяви днес, че страната му няма да позволи създаването на коридор в Кавказ, свързващ Азербайджан с анклава му Нахичеван – подкрепян от американския президент Доналд Тръмп план, предаде
09.08.2025 10:44

Иран приветства споразумението между Армения и Азербайджан, но предупреди да няма каквато и да било „чужда намеса“

Иранското министерство на външните работи днес приветства мирното споразумение между Армения и Азербайджан, договорено с посредничеството САЩ, но предупреди срещу „каквато и да било чужда намеса“ и всяко нарушаване на сигурността в близост до границите му, предаде Франс Прес.
09.08.2025 04:41

Доналд Тръмп обяви, че е помирил "завинаги" Армения и Азербайджан

Армения и Азербайджан обещаха да спрат "завинаги" да воюват помежду си, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от агенциите. Двете страни десетилетия наред имаха териториален спор помежду си, довел до няколко войни между тях. В присъствието
09.08.2025 02:54

Кремъл потвърди предстоящата среща Тръмп – Путин в Аляска, отправи покана към американския лидер да посети Русия

Президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп ще обсъдят на среща на върха в Аляска дългосрочното уреждане на конфликта в Украйна, събощи пред журналисти руският президентски съветник Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС. Той отбеляза, че "в
09.08.2025 02:15

Доналд Тръмп каза, че споразумението между Русия и Украйна ще включва "размяна на територии"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че споразумението за прекратяване на конфликта между Русия и Украйна ще включва известна размяна на територии, но не навлезе в конкретика, съобщиха агенциите. "Ще има известна размяна на земи за доброто на двете
09.08.2025 02:04

Азербайджан предложи с Армения заедно да номинират президента на САЩ за Нобеловата награда за мир

Азербайджанският президент Илхам Алиев предложи с Армения заедно да номинират американския лидер Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир, след като двете страни сключиха споразумение за край на дългогодишния си конфликт на церемония в Белия дом,
09.08.2025 00:30

Доналд Тръмп обяви, че лидерите на Армения и Азербайджан са се споразумели да спрат да воюват помежду си "завинаги"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че арменският премиер Никол Пашинян и азербайджанският президент Илхам Алиев са се ангажирали с траен мир между страните си. Американският лидер каза това на среща на върха в Белия дом с участието на лидерите

Към 20:20 на 09.08.2025 Новините от днес

