Срещата между президентите на Армения и Азербайджан в САЩ заслужава позитивна оценка според руското МВнР

Русия приветства мирното споразумение с американско посредничество между Азербайджан и Армения, но предупреди, че външна намеса може да усложни ситуацията в Южен Кавказ, предаде Ройтерс.

Споразумението, подписано вчера по време на среща между президентите на Армения и Азербайджан Никол Пашинян и Илхам Алиев във Вашингтон в присъствието на американския им колега Доналд Тръмп, включва изключителни права за САЩ за развитието на транспортния коридор през Армения, свързващ Азербайджан с неговия граничещ с Турция анклав Нахичеван.

Москва оценява позитивно срещата, като се надява, че това ще помогне за установяването на мира, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

„Последователно подкрепяме всички усилия, помагащи за постигането на ключовата за регионалната сигурност цел. Във връзка с това срещата на лидерите на южнокавказките републики във Вашингтон с посредничеството на американската страна заслужава положителна оценка. Надяваме се, че въпросната стъпка ще помогне за постигането на дневния ред на мира“, отбеляза дипломатът. Тя допълни, че помиряването между Баку и Ереван трябва да се основава на баланса на интересите на страните и да се вписва в регионалния контекст.

„Помиряването на двете страни трябва да се впише в регионалния контекст и да се основава на баланса на интересите и безусловното уважение на приоритетите на страните и съседните държави“, отбеляза Захарова. Тя подчерта, че най-добрият вариант за решението на регионалните въпроси се заключва в „търсенето и по-нататъшното изпълнение на решенията, изработени от самите страни от региона при подкрепата на непосредствените съседи Русия, Иран и Турция“.

„Участието на извънрегионални играчи трябва да работи за укрепване на мирния дневен ред, а не да създава допълнителни трудности и разделителни линии. Бихме искали да избегнем тъжния опит със западната помощ при разрешаването на конфликтите в Близкия изток. Примерите в Южен Кавказ включват присъствието на наблюдателната мисия на ЕС в Армения, чиято дейност постоянно дразни другите регионални играчи“, допълни Захарова.