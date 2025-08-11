Подробно търсене

Путин и арменският премиер Пашинян се информираха взаимно по телефона за срещите си с представители на САЩ

Пламен Йотински
Путин и арменският премиер Пашинян се информираха взаимно по телефона за срещите си с представители на САЩ
Путин и арменският премиер Пашинян се информираха взаимно по телефона за срещите си с представители на САЩ
Премиерът на Армения Никол Пашинян и руският президент Владимир Путин се ръкуват на среща в Москва преди Парада на победата на 9 май 2025 г. Снимка: Alexei Nikolski/Photo host agency RIA Novosti via AP
Москва/Ереван,  
11.08.2025 14:59
 (БТА)

Руският президент Владимир Путин и арменският премиер Никол Пашинян разговаряха по телефона, съобщиха днес от Кремъл, като уточниха, че Пашинян е информирал Путин за срещата си с американския президент Доналд Тръмп миналата седмица, предаде Ройтерс.

В петък Тръмп посрещна Пашинян и азербайджанския президент Илхам Алиев в Белия дом, където те подписаха съвместна декларация, потвърждаваща готовността им да се придвижат към окончателно мирно уреждане, което да сложи край на продължаващ повече от три десетилетия конфликт.

От Кремъл съобщиха, че Путин е отбелязал важността на подобна стъпка и също така е информирал Пашинян за собствената си среща със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и за руската подготовка преди планираната за петък среща на върха в Аляска между Путин и Тръмп.

/ДИ/

Свързани новини

09.08.2025 18:48

Срещата между лидерите на Армения и Азербайджан в САЩ заслужава позитивна оценка според руското МВнР

Русия приветства мирното споразумение с американско посредничество между Азербайджан и Армения, но предупреди, че външна намеса може да усложни ситуацията в Южен Кавказ, предаде Ройтерс.
09.08.2025 04:41

Доналд Тръмп обяви, че е помирил "завинаги" Армения и Азербайджан

Армения и Азербайджан обещаха да спрат "завинаги" да воюват помежду си, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от агенциите. Двете страни десетилетия наред имаха териториален спор помежду си, довел до няколко войни между тях. В присъствието

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:09 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация