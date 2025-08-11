Путин и арменският премиер Пашинян се информираха взаимно по телефона за срещите си с представители на САЩ

Руският президент Владимир Путин и арменският премиер Никол Пашинян разговаряха по телефона, съобщиха днес от Кремъл, като уточниха, че Пашинян е информирал Путин за срещата си с американския президент Доналд Тръмп миналата седмица, предаде Ройтерс.

В петък Тръмп посрещна Пашинян и азербайджанския президент Илхам Алиев в Белия дом, където те подписаха съвместна декларация, потвърждаваща готовността им да се придвижат към окончателно мирно уреждане, което да сложи край на продължаващ повече от три десетилетия конфликт.

От Кремъл съобщиха, че Путин е отбелязал важността на подобна стъпка и също така е информирал Пашинян за собствената си среща със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и за руската подготовка преди планираната за петък среща на върха в Аляска между Путин и Тръмп.