Манчестър Юнайтед завърши наравно с Фиорентина в последната си контролна среща преди началото на сезона във Висшата лига

Манчестър Юнайтед отбеляза пристигането на нападателя Бенямин Шешко и завръщането на стадиона на вратаря Давид де Хеа преди контролната среща с Фиорентина днес. Отборът на мениджъра Рубен Аморим продължава серията си от мачове без поражение с 1:1 днес и успех след дузпи.

Последният приятелски мач преди началото на първенството във Висшата лига на Англия даде възможност на феновете да видят отбора си, да покажат признателност към важни фигури и да приветстват новия нападател, който трябва да се превърне в звезда на Червените дяволи.

Трансферът на Шешко беше обявен официално тази сутрин и малко повече от два часа по-късно той беше посрещнат с оглушителен рев, когато беше представен на „Олд Трафорд“. Новият словенски таран позира за снимка с другите летни попълнения на тима Матеус Куня, Диего Леон и Брайън Мбеумо, преди вниманието да се насочи към Де Хеа.

Испанският вратар е на 7-о място вече по брой мачове за всички времена, излизайки на терена 545 пъти. Това е неговото първо завръщане на стадион Олд Трафорд след напускането на тима през 2023-а година. Иначе 65 103 зрители дойдоха на контролата.

Срещата обаче започна доста неприятно за феновете на домакините, които изоставаха с 0:1 само след 8 минути. Симон Зом откри след изпълнение на ъглов удар от Гудмундсон, но в 25-ата минута Робин Гозенс си вкара автогол за 1:1. Германският футболист прати топката в собствената си врата след удар на Хари Магуеаър с глава, който засече преди това центриране от ъглов удар на Бруно Фернандеш.

До края на първото полувреме Юнайтед натискаше за пълен обрат, а Де Хеа спаси удар с глава на Лени Йоро, както и други опасни положения. Началото на второто полувреме обаче беше за гостите, та се наложи Айдън Хейвън да блокира изстрел на Зом. Но след това в оставащите минути домакините пак натиснаха, но безплодно.

Стигна се до изпълнение на дузпи след редовните 90 минути, като първите осем опита от двете страни бяха безпогрешни. След това Алтай Байъндър отрази изстрела на Фабиано Паризи. Последва точен изстрел Кобе Мейно и така Юнайтед спечели с 5:4.