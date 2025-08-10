Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим: "Бенямин Шешко притежава всички необходими качества, за да подсили атаката на тима"

Новият нападател на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко притежава всички необходими качества, за да подсили атаката на тима, заяви мениджърът Рубен Аморим, надявайки се да отключи пълния потенциал на 22-годишния словенец след скъпия му трансфер на "Олд Трафорд".

Шешко финализира преминаването си от германския РБ Лайпциг в Юнайтед за 76.5 милиона евро в събота, с допълнителни 8.5 милиона евро бонуси. Той подписа договор до 2030-а, за да завърши новата тройка в нападение заедно с Матеуш Куня и Брайън Мбемо.

Словенският национал, който е играл 41 пъти за представителния тим на страната си, е отбелязал 39 гола в 87 мача във всички турнири за РБ Лайпциг.

"Той притежава качествата, от които се нуждаехме. Той е наистина млад. Добър е във въздуха, добър е в преодоляването на пространства, добър е с топката. Мисля, че има голям потенциал. Той ще може да се подобри много и със сигурност ще се чувства като у дома си в нашия клуб. Има правилния характер, за да бъде в този отбор, така че съм наистина щастлив, че е тук", каза Аморим пред клубната телевизия на "червените дяволи".

Шешко беше представен на "Олд Трафорд" преди приятелския мач в събота срещу италианския отбор Фиорентина, който Юнайтед спечели с 5:4 след изпълнение на дузпи след равенство 1:1 в редовното време.

"Той ще забележи още в първия ден и първата тренировка, че е на правилното място. Той ще отива на тима, това също е важно. Нещата се подобряват, но в крайна сметка трябва да печелим мачове", добави мениджърът, цитиран от Ройтерс.

Отборът на Манчестър Юнайтед, който е похарчил около 200 милиона британски лири след 15-о си място във Висшата лига миналия сезон (най-ниското им класиране в елита от 51 години), започва новата кампания в първенството у дома срещу Арсенал на 17 август.