Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим: "Бенямин Шешко притежава всички необходими качества, за да подсили атаката на тима"

Ива Кръстева
Рубен Аморим, снимка: Martin Rickett/PA via AP
Манчестър,  
10.08.2025 10:45
Новият нападател на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко притежава всички необходими качества, за да подсили атаката на тима, заяви мениджърът Рубен Аморим, надявайки се да отключи пълния потенциал на 22-годишния словенец след скъпия му трансфер на "Олд Трафорд".

Шешко финализира преминаването си от германския РБ Лайпциг в Юнайтед за 76.5 милиона евро в събота, с допълнителни 8.5 милиона евро бонуси. Той подписа договор до 2030-а, за да завърши новата тройка в нападение заедно с Матеуш Куня и Брайън Мбемо.

Словенският национал, който е играл 41 пъти за представителния тим на страната си, е отбелязал 39 гола в 87 мача във всички турнири за РБ Лайпциг.

"Той притежава качествата, от които се нуждаехме. Той е наистина млад. Добър е във въздуха, добър е в преодоляването на пространства, добър е с топката. Мисля, че има голям потенциал. Той ще може да се подобри много и със сигурност ще се чувства като у дома си в нашия клуб. Има правилния характер, за да бъде в този отбор, така че съм наистина щастлив, че е тук", каза Аморим пред клубната телевизия на "червените дяволи".

Шешко беше представен на "Олд Трафорд" преди приятелския мач в събота срещу италианския отбор Фиорентина, който Юнайтед спечели с 5:4 след изпълнение на дузпи след равенство 1:1 в редовното време.

"Той ще забележи още в първия ден и първата тренировка, че е на правилното място. Той ще отива на тима, това също е важно. Нещата се подобряват, но в крайна сметка трябва да печелим мачове", добави мениджърът, цитиран от Ройтерс.

Отборът на Манчестър Юнайтед, който е похарчил около 200 милиона британски лири след 15-о си място във Висшата лига миналия сезон (най-ниското им класиране в елита от 51 години), започва новата кампания в първенството у дома срещу Арсенал на 17 август.

